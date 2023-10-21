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جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب ستستمر لأسابيع طويلة

10/21/2023 4:50:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بذل الجهود ووضع إعادة المختطفين جميعا على رأس أولويات الدولة مشيرا إلى أنه ذلك سيكون عن كل الطرق الممكنة السياسية أو العسكرية.

ولفت المتحدث الإسرائيلي العسكري إلى أنه "نحن مستمرون بالحرب ضد حماس حتى يقرر المستوى السياسي القيام بأمر آخر".

وأضاف: "نحن نعمل على إعادة الجميع.. كل المختطفين". وكالات


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