جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب ستستمر لأسابيع طويلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي بذل الجهود ووضع إعادة المختطفين جميعا على رأس أولويات الدولة مشيرا إلى أنه ذلك سيكون عن كل الطرق الممكنة السياسية أو العسكرية.
ولفت المتحدث الإسرائيلي العسكري إلى أنه "نحن مستمرون بالحرب ضد حماس حتى يقرر المستوى السياسي القيام بأمر آخر".
وأضاف: "نحن نعمل على إعادة الجميع.. كل المختطفين". وكالات
MENAFN21102023000072011014ID1107280082
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.