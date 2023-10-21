بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
وأكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.
وشدد ولي العهد على رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.
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