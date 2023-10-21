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بن سلمان يؤكد رفض السعودية لسياسة التهجير الجماعي للفلسطينيين

10/21/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وأكد ولي العهد على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف، والتشديد على ضرورة رفع الحصار عن غزة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع.

وشدد ولي العهد على رفض المملكة لسياسة التهجير الجماعي القسري للفلسطينيين في غزة.

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