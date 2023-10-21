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عباس: استهداف المدنيين جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها

10/21/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الجمعة، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال، بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مطالبًا الرئيس الفرنسي بضرورة التدخل لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وقال عباس: إن استهداف المدنيين في المستشفيات والكنيسة الأرثوذكسية وهدم العمارات على رؤوس أصحابها، جرائم وحشية لا يمكن السكوت عليها.

وشدد، على رفض دولة فلسطين القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس.

وأكد ، على وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة . وفا

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