أول صورة للرهينتين الأميركيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشرت وكالة "رويترز" صورة الرهينتين الأميركيتين اللتين أفرجت عنهما حركة "حماس" يوم الجمعة، وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حركة "حماس" اختطفت الأم وابنتها أثناء إقامتهما في تجمع ناحال عوز السكني.
وذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أنهما من إيفانستون، إحدى ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي. وكالات
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