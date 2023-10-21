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أول صورة للرهينتين الأميركيتين بعد إطلاق حماس سراحهما

10/21/2023 4:49:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت وكالة "رويترز" صورة الرهينتين الأميركيتين اللتين أفرجت عنهما حركة "حماس" يوم الجمعة، وهما يهوديت رعنان وابنتها ناتالي شوشانا رعنان.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حركة "حماس" اختطفت الأم وابنتها أثناء إقامتهما في تجمع ناحال عوز السكني.

وذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أنهما من إيفانستون، إحدى ضواحي شيكاغو بولاية إلينوي. وكالات

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