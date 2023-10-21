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مصر تسمح بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح

10/21/2023 4:49:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت مصادر مصرية فجر السبت، إن السلطات سمحت بعبور شاحنتي أدوية ومستلزمات طبية من بوابة معبر رفح إلى ساحة المعبر من الداخل عند البوابة الفاصلة مع غزة.

وأضاف المصدر أن الشاحنتين تنتظران العبور في أي لحظة وذلك لحين وصول موظفي وكالة الأونروا لاستلامهما من الجانب الفلسطيني.

وقالت المصادر إنه حتى الساعة الثانية من فجر السبت بالتوقيت المحلي لم تعبر الشاحنتان إلى قطاع غزة. وكالات


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