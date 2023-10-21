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الصحة الفلسطينية تناشد بالتدخل قبل وقوع مجزرة في مستشفى القدس

10/21/2023 4:49:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ليلة السبت مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي وحقوق الإنسان للتدخل وحماية مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر من القصف الذي تهدد به سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

وأضافت الدكتورة الكيلة في مناشدتها أن على المجتمع الدولي التدخل قبل فوات الأوان، حتى لا تتكرر مجزرة مستشفى المعمداني مرة أخرى.

وتابعت أن جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة تلقت تهديداً من سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، حيث طالبت بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكاناً آمناً.
--(بترا)

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