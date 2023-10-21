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مظاهرات حاشدة في نيويورك تطالب بوقف الحرب في غزة

10/21/2023 4:49:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت وسائل إعلام أمريكية بإغلاق الآلاف من المتظاهرين شوارع في نيويورك، احتجاجا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

وطالب المتظاهرون بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

ومنعت شرطة نيويورك المتظاهرين من الوصول إلى "تايمز سكوير". وكالات

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