Saturday, 21 October 2023 01:41 GMT

السفارة الأميركية في إسرائيل: فتح معبر رفح في الـ10 صباحا

10/21/2023 4:49:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحدثت السفارة الأميركية في إسرائيل، السبت، عن تلقيها معلومات تفيد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في الساعة الـ 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

ونوهت السفارة إلى أنه إذا تم فتح معبر رفح فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.


MENAFN21102023000072011014ID1107280072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث