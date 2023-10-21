السفارة الأميركية في إسرائيل: فتح معبر رفح في الـ10 صباحا

السفارة الأميركية في إسرائيل: فتح معبر رفح في الـ10 صباحا
التاريخ
10/21/2023 4:49:54 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحدثت السفارة الأميركية في إسرائيل، السبت، عن تلقيها معلومات تفيد أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في الساعة الـ 10 صباحا بالتوقيت المحلي.
ونوهت السفارة إلى أنه إذا تم فتح معبر رفح فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة.
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