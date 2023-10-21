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وسط تقارير عن عصيان.. بلينكن يقر بأثر أزمة الشرق الأوسط على موظفيه

10/21/2023 4:49:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالأثر العاطفي الذي تركته الحرب بين إسرائيل و((حماس)) على موظفيه، وسط تقارير إعلامية أفادت بالتخطيط لعصيان داخل الوزارة احتجاجا على طريقة تعامل واشنطن مع هذا النزاع، وفقاً لوكالة ((الصحافة الفرنسية)).
ووجّه بلينكن رسالة إلى جميع موظفي وزارته ليل الخميس أشار فيها إلى الظروف ((الصعبة)) التي تؤثر على السلك الدبلوماسي الأميركي الذي يشعر بعض المنتمين إليه بـ((موجات الخوف والتعصب)) التي يولدها النزاع.
وتعهد المسؤولون الأميركيون وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن وبلينكن بالدعم الثابت لإسرائيل، حيث باركا علنا رد الفعل الانتقامي لإسرائيل على الهجوم المباغت والدامي لـ((حماس)) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) والذي تضمن حملة قصف متواصلة على القطاع المكتظ بالسكان.
وأعلن مسؤول واحد على الأقل استقالته في الخارجية الأميركية احتجاجا على نهج إدارة بايدن في التعامل مع الأزمة. وأوضح جوش بول على موقع ((لينكد ان)) أن استقالته جاءت بسبب ((الخلاف حول السياسة المتعلقة بمساعدتنا الفتاكة المستمرة لإسرائيل)).
وأكد مصدر مطلع أن رسالة بلينكن لم تكن ردا على التقارير عن حالة إحباط وتمرد داخل الوزارة.
وفي رسالته، وصف بلينكن رحلته الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط التي شملت تنقله بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.
وقال في الرسالة التي حصلت ((وكالة الصحافة الفرنسية)) على نسخة منها ((أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم لم يكن الأمر هذه المرة تحديا على المستوى المهني فحسب، بل على المستوى الشخصي)).
أضاف أن الولايات المتحدة حزينة على خسارة ((كل حياة بريئة في هذا النزاع)).
وتابع ((لهذا السبب أوضح الرئيس بايدن (...) أنه بينما ندعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن كيفية القيام بذلك مهمة))، مشيرا إلى ضرورة احترام ((المعايير الإنسانية الدولية)).
وكتب بلينكن ((دعونا نتأكد أيضا من الحفاظ على مساحة النقاش والمعارضة التي تجعل سياساتنا ومؤسستنا أفضل، وأن نوسع نطاقها)).
وحذّر ((أمامنا طريق صعب. خطر حدوث المزيد من الاضطرابات والصراعات أمر حقيقي)).
وهذا الأسبوع، ذكر موقع ((هافينغتون بوست)) أن موظفي وزارة الخارجية مستاؤون من السياسة الأميركية حيال النزاع في الشرق الأوسط، حيث أفاد أحدهم للموقع بـ((عصيان)) يجري التخطيط له في الوزارة.-(وكالات)

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