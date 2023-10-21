بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت قناة الجزيرة
ببدء تحرك آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح، تمهيدا لتفريغ المساعدات القادمة من
مصر إلى قطاع غزة.
وأوضح الهلال
الأحمر في غزة أن القافلة الإغاثية الأولى تضم 20 شاحنة وتمر تباعا من معبر رفح
حاليا.
وقال المكتب
الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع
تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.
وطالب المكتب بضرورة
فتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية.
والقافلة التي
يفترض أن تدخل ستشمل أدوية ومستلزمات طبية، وكمية محدودة من المواد الغذائية.
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