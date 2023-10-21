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بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة

10/21/2023 4:49:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفادت قناة الجزيرة ببدء تحرك آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح، تمهيدا لتفريغ المساعدات القادمة من مصر إلى قطاع غزة.
وأوضح الهلال الأحمر في غزة أن القافلة الإغاثية الأولى تضم 20 شاحنة وتمر تباعا من معبر رفح حاليا.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.
وطالب المكتب بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم، وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية.
والقافلة التي يفترض أن تدخل ستشمل أدوية ومستلزمات طبية، وكمية محدودة من المواد الغذائية.

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