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التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

10/21/2023 4:49:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مايكل نايتس* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2023/10/13

ملاحظة المحرر: من الواضح انحياز كاتب التحليل إلى الكيان الصهيوني، كما هو حال "المعهد" الذي يعمل لصالحه. لكنّ من المهم الاطلاع على تحليله، كواحد من المعسكر المعادي للفلسطينيين، للاحتمالات التي ينطوي عليها التوغل العسكري المؤكد تقريبًا لقوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، والتي يقترح على الولايات المتحدة ملاحظتها في جملة تقديراتها للموقف. وحسب رؤيته، توفر الاختلافات وأوجه التشابه بين ظروف ساحة المعركة في المناطق الحضرية في غزة والعراق وسورية لصناع القرار السياسي في الولايات المتحدة رؤية واقعية وواضحة حول ما سيلتزمون به بالضبط في سياق انخراطهم في دعم الحملة البرية لجيش الاحتلال على غزة.
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في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، حذر "جيش الدفاع الإسرائيلي" سكان مدينة غزة كافة، داعياً إياهم إلى إخلائها في غضون أربع وعشرين ساعة، مما أشار إلى أن تنفيذ عملية برية في المنطقة الحضرية أصبح وشيكاً على الأرجح. وبينما تبدأ إسرائيل المرحلة البرية من حملتها الرامية إلى تدمير "القدرات العسكرية وقدرات الحُكم" التي تتمتع بها حركة "حماس" (على حد تعبير مكتب رئيس الوزراء)، فسيكون من الحكمة أن يراجع المسؤولون والمراقبون الدروس المستفادة من ساحات المعارك الحضرية الأخرى التي تم خوضها مؤخراً.
مقارنة ساحة المعركة والخصم في غزة
إن كل معركة حضرية هي معركة فريدة بحد ذاتها، يحددها مخطط المدينة والتضاريس البشرية والقوات فيها، ولذلك من المفيد -كخطوة أولى- مقارنة غزة وقواتها المعنية مع ساحات المعارك الأخرى والمقاتلين الآخرين في المناطق الحضرية. ومع أن مساحة قطاع غزة تبلغ 363 كيلومتراً مربعاً بالإجمال، يشير تعدد المناطق شبه الحضرية وذات الكثافة الأدنى التي تقع ضمنه إلى أنه من الأدق اعتبار ساحة المعركة الحضرية شبكة مؤلفة من أربع إلى ست مناطق أصغر حجماً، أكبرها مدينة غزة التي تغطي نحو 52 كيلومتراً مربعاً، بالإضافة إلى عدد من المناطق التي تبلغ مساحتها 13 كيلومتراً مربعاً (على سبيل المثال، خان يونس ورفح). وهذا يجعلها أصغر حجماً إلى حد ما من ساحتَي المعارك الحضرية السابقتين في شرق الموصل وغرب الموصل في العراق (حوالي 77.7 كيلومتر مربع لكل منهما)، وبمساحة مقاربة تقريباً لمساحة الرقة في سورية؛ "العاصمة" السابقة لتنظيم "داعش". إلا أن عدد سكان غزة البالغ نحو مليوني نسمة يعادل عدد سكان الموصل في العام 2014 تقريباً، عندما سقطت المدينة في أيدي مقاتلي تنظيم "داعش". وبعبارات أخرى، تتفوق مدينة غزة إلى حد كبير على غيرها من بيئات المعارك الحضرية الأخيرة من حيث الكثافة السكانية -على الرغم من أنه غير الواضح ما الذي سيكون عليه عدد السكان الذين سيبقون هناك بعد أمر الإخلاء الإسرائيلي وبداية المعركة.
تعد غزة أيضاً ساحة معركة حضرية معقدة بشكل غير عادي، بما في ذلك على صعيد البُعد الثالث. وتضم مدينة غزة نحو ستين مبنى بارتفاع ستة طوابق أو أكثر، مقارنةً بعدم وجود أي من هذه المباني تقريباً في معركة الموصل بين العامين 2016 و2017 ومعركة الرقة في العام 2017. كما استثمرت حركة "حماس" جهداً هائلاً في تطوير أنفاق عسكرية تحت القطاع، مما أدى إلى توسيع مساحة المعركة المحتملة إلى حد غير معروف. وإذا أُخِذت هذه العناصر كلها في الاعتبار، سوف يتطلب الاستيلاء على البقاع الحضرية كافة في غزة تنفيذ عملية معادِلة لمعركة واحدة بحجم معركة غرب الموصل، بالإضافة إلى معركة أو معركتين بحجم معركة الرقة (من غير المؤكد ما إذا كانت هذه المعارك الجديدة ستتطور بالتتابع أو بالتوازي).
علاوة على ذلك، تختلف حركة "حماس" عن الخصوم في معركتَي الموصل والرقة وغيرهما من المعارك الحضرية الأصغر حجماً، مثل معارك عين العرب "كوباني" ومنبج والرمادي والفلوجة. ولا شك في أنها تتساوى مع تنظيم "داعش" من حيث القدرة على تنفيذ التفجيرات الانتحارية، وربما تتفوق عليه في الحرب المضادة للدروع وعمليات الطائرات من دون طيار والدفاع الجوي. وفي حين أن تنظيم "داعش" كان لديه نحو عامين للاستعداد على الصعيد الدفاعي في الموصل والرقة، أمضت حركة "حماس" خمسة عشر عاماً لإعداد "دفاع في العمق" ومكثف يجمع بين التحصينات الأرضية وتحت الأرض وفوقها، وأنفاق الاتصالات ومنصات المَدافع ومواقع القتال، بالإضافة إلى حقول الألغام المحتملة والعبوات الناسفة المحسنة، والألغام المضادة للدروع، والعبوات المتفجرة الخارقة والمباني المفخخة.
وعلى القدر نفسه من الأهمية، تحتجز "حماس" أكثر من مائة رهينة إسرائيلية وأجنبية وفقاً لمعظم التقارير (أعلنت حماس أنهم بين 200 و250) ، بما في ذلك بعض الأميركيين -وهو الأمر الذي يضيف تعقيدًا لم يسبق له مثيل. وفي الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، زعمت "حماس" أن ثلاثة عشر أسيرا لديها، "بمن فيهم أجانب"، قُتلوا في غارات جوية شنها الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت ذلك اليوم، في محاولة واضحة لردع إسرائيل عن استخدام قوتها الجوية.
بالإضافة إلى ذلك، يبقى موقف سكان غزة غير مؤكد. ففي العراق وسورية، سعى معظم سكان المناطق الحضرية جاهدين إلى الابتعاد عن الجيوب الدفاعية لتنظيم "داعش"، لكنهم مُنعوا من القيام بذلك وتم استغلالهم كدروع بشرية. وعلى الرغم من أن "حماس" قد تستخدم الرهائن الأجانب بالطريقة نفسها تقريباً، إلا أن بعض مواطني غزة على الأقل قد يميلون إلى البقاء في المناطق الحضرية عن طيب خاطر، بل ويدعمون التنظيم بشكل إيجابي، الأمر الذي قد يشكل تعقيداً كبيراً أمام العمليات الإسرائيلية. وفي الواقع، حثت سلطات "حماس" السكان على تجاهل تحذير الإخلاء الإسرائيلي.
قد يكون أحد الاختلافات الرئيسية الأخرى هو جودة قوات الهجوم ومعرفتها العميقة للبيئة. ففي معركتَي المدينتين العراقية والسورية المذكورتين أعلاه، كان المهاجمون من القوات البرية في معظم الأوقات عبارة عن قوات مشاة خفيفة غير مجهزة وشبه مدربة (باستثناء المعارك التي شاركت فيها "قوات العمليات الخاصة العراقية" أو وحدات معينة من "قوات سورية الديمقراطية"). وعلى هذا النحو، لم تكن تلك القوات مستعدة بشكل كاف لمواجهة تعقيد وحداثة تلك البيئات الحضرية. وحتى في أفضل الأحوال، عندما تم تزويد هذه القوات بمعلومات استخباراتية أميركية تم الحصول عليها من خلال ثماني سنوات من الاحتلال وثلاث سنوات من المراقبة المكثفة، إلا أنها ربما لم تكن على علم جيد مثل معرفة "جيش الدفاع الإسرائيلي" بغزة -فهي منطقة نفذت إسرائيل فيها حربين سابقتين وأخضعتها لعقود من المراقبة المستمرة. ويختلف "جيش الدفاع الإسرائيلي" من الناحية النوعية عن الشركاء الذين عملت أميركا "بواسطتهم ومعهم ومن خلالهم" في العراق وسورية. وسيتم اختبار مدى هذا الاختلاف بدقة خلال القتال الوشيك، ولكن يبدو أن "جيش الدفاع الإسرائيلي" هو القوة الأكثر تماسكاً وتجهيزاً واستعداداً لخوض المعارك الكبرى في المدن منذ أن خاض الجيش الأميركي بنفسه "معركة الفلوجة الثانية" المدمرة للغاية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004.
الدروس المستفادة
من معارك المدن الأخيرة
مع أن الاختلافات المذكورة أعلاه تؤكد مخاطر الاعتماد المفرط على المقارنات التاريخية، يمكن أن يستخلص المرء عدة دروس مهمة من المعارك الحضرية التي دارت مؤخراً في الشرق الأوسط:
. من شبه المستحيل تجنب تدمير المناطق الحضرية: تشير الأيام الأولى التي شن فيها "جيش الدفاع الإسرائيلي" ضرباته على غزة إلى أن إسرائيل مستعدة لإحداث أضرار مادية هائلة سعياً إلى تحقيق أهدافها العسكرية. وحتى لو تغير ذلك في بداية المرحلة البرية، إلا أن كل معركة حضرية تنتهي بالاختيار بين إنقاذ البيئة المادية وإنقاذ أرواح القوات الصديقة. وعند مواجهة مثل هذا القرار، يلجأ المهاجمون عموماً إلى الخيار الأخير، خاصةً حين يشعرون بالتعب. وفي غرب الموصل -التي تعتبرها الوكالات الإنسانية معركة مدمرة للغاية- أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 ألف مبنى قد تم هدمها أو أصبحت غير صالحة للسكن خلال حوالي 180 يوماً من المعارك. وفي منطقة الرقة الأكثر تركزا، بلغ العدد 11 ألفا (أو 80 بالمائة من مباني المدينة) خلال 90 يوماً. وفي غزة، أفادت السلطات المحلية بأن 535 مبنى قد تم تدميرها أو أصبحت غير صالحة للسكن بعد خمسة أيام من الحرب -وهذا العدد ليس بعيداً على الأرجح عن الهدف إذا حكمنا من خلال الصور المأخوذة من الغارات الجوية المقدرة بـ2.000 غارة تم شنها حتى الآن (تحديد الأماكن التقريبية لحوالي 400 غارة إسرائيلية كل يوم في فترة بداية الصراع، وزيادتها إلى 750 غارة في 12 تشرين الأول (أكتوبر)). ويميل الدمار إلى التسارع عندما تبدأ العمليات البرية وتحتاج القوات إلى الدعم الناري، ولذلك من المتوقع أن تضاهي الأضرار المسببة في غزة تلك التي لحقت بالموصل والرقة، أو أنها ستفوقها في النهاية على الأرجح.
. للتكتيكات والتوقيت وجودة القوات أهمية كبيرة: لا رحمة في المعارك الحضرية بشكل خاص عند ارتكاب الأخطاء والشعور بالخمول وعدم تمتع القوات بجودة عالية أو إنهاكها. ففي معركة الموصل، سمحت إساءة التوقيت في الهجمات المركزية على المدينة لتنظيم "داعش" بحشد قوته الكاملة ضد كل هجمة عراقية مجتزأة، وهو خطأ لم يتم تصحيحه إلا في وقت متأخر من المعركة. ولذلك، لم يتم استغلال المكاسب والفرص الآنية لتحقيق أي تقدم؛ فكانت مساهمة التشكيلات الأضعف ضئيلة، بينما انتهى الأمر بالقوات ذات الجودة الأعلى إلى تحمل وطأة القتال والإصابة بالإرهاق والتعرض للتدمير.
. غالباً ما كان يتم توفير مخرج للعدو: في منبج والرقة والفلوجة وعدة معارك صغيرة أخرى، عادةً ما كان يُترك لقوات تنظيم "داعش" ممر للهروب. ومع أن هذا الأمر لم يكن مريحاً للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أراد القضاء بشكل حاسم على التهديد المتأتي من هذا التنظيم، كانت تلك التقنية مفيدة لتقسيم القوات وأسهمت في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار وتقصير أمد المعارك. وفي المقابل، لم يستغل تنظيم "داعش" فرص الهروب في بعض المعارك مثل معارك الموصل وهجين والباغوز؛ وكنتيجة لذلك، حوصر بعض المقاتلين، بينما اندمج آخرون مع السكان المدنيين.
. دعمت الولايات المتحدة المعارك الحضرية الطويلة والمدمرة: في الحرب ضد تنظيم "داعش"، دعمت الولايات المتحدة القتال في المدن لمدة 277 يوماً في الموصل، و90 يوماً في الرقة، و23 يوماً في منبج. وفي المقابل، ضغطت واشنطن والجهات الفاعلة الدولية الأخرى على إسرائيل لإيقاف عمليتها في غزة في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بعد 22 يوماً من القتال، ولإيقاف عمليتها في العام 2014 بعد 49 يوماً، مع أن هاتين العمليتين كانتا أقل تدميراً من كل من العمليات الحضرية الثلاث ضد تنظيم "داعش".
التداعيات على السياسة الأميركية
حتى لو كانت العمليات البرية الإسرائيلية ناجحة في البداية، كما هو الحال في المرحلة الأولى من حرب المدن، يجب على المسؤولين الأميركيين افتراض أن الحملة ستصبح قريباً أبطأ وأكثر تكلفة وغير شعبية على الإطلاق -ليس فقط في العالم العربي، ولكن أيضاً في أوروبا وفي النهاية في الولايات المتحدة. وإذا دعمت أميركا تنفيذ أي عملية برية وكانت تنوي حقاً "الوقوف إلى جانب إسرائيل"، فيجب عليها أن تتمسك تماماً بهذا القرار طوال مدة الحملة -على عكس التدخل الذي قادته السعودية في اليمن، الذي دعمته واشنطن في البداية ثم تنصلت منه تدريجياً مع تزايد الغضب بشأن الضحايا المدنيين. ويتطلب طرد معظم عناصر "حماس" من غزة -وهو شأن يحظى بمصادقة قسم كبير من المجتمع الدولي، وليس فقط إسرائيل- منح "جيش الدفاع الإسرائيلي" المساحة والوقت الكافيين لإكمال المهمة. وإذا لم يحدث ذلك، سيكون كلا الطرفين قد تحملا التكاليف الباهظة الناتجة عن العملية البرية من دون تحقيق أي منافع تُذكر، ولا شك في أن حركة "حماس" ستنفذ بعدئذ جولات مستقبلية من الأعمال الحربية.
بناء على ذلك، إذا دعمت واشنطن العملية البرية في غزة، لا بد لها من اختيار التحلي بالعزم نفسه الذي أظهرته خلال معارك عين العرب والرمادي ومنبج والرقة والموصل. وقد كشفت الهجمات الأخيرة التي خلّفت أعداداً هائلة من الضحايا في إسرائيل عن طبيعة "حماس" الحقيقية حتى يراها الجميع، بما في ذلك تهديداتها المتزايدة للاستقرار الإقليمي والمصالح الأميركية، ومعارضتها بتعنّت للتعايش الإسرائيلي الفلسطيني، ودورها النشط في تعزيز مصالح إيران. وإذا كانت واشنطن تؤيد رغبة إسرائيل في القضاء على القدرات العسكرية وقدرات الحُكم التي تتمتع بها هذه الحركة في غزة -مثلما دعم التحالف العالمي الذي قادته الولايات المتحدة القضاء على سيطرة تنظيم "داعش" على الأراضي في العراق وسورية- فعليها قبول واقع أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف من دون إلحاق أضرار كبيرة بالسكان المدنيين في غزة، حتى لو بُذلت أفضل الجهود. والحقيقة المرّة هي أن عدد القتلى المدنيين في غزة -ناهيك عن المخاطر التي يتعرض لها الرهائن والقوات الإسرائيلية- قد يصل إلى المستويات التي شهدتها "معركة الموصل" (تقدر بأكثر من 9.000 قتيل)، مما يشكل ثمناً باهظاً يشبه الثمن الذي دفعه الكثير من العراقيين الأبرياء لإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".


*مايكل نايتس: زميل "برنشتاين" في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.

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