تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تحذر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني، وتطلب بيانات مالية أو بنكية أو الدفع المسبق من المواطنين من خلال رسائل أو روابط من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تطلب بيانات خاصة من المواطنين.
وتؤكد الوزارة آنّه لا يوجد اي جهة حكومية او بنكية تطلب معلومات مالية أو بنكية من المواطنين بهذه الطرق
وتدعو الوزارة الى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها وعدم قيام المواطنين مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة، حيث أصبح هناك الكثير من الروابط التي توهم المتلقي بطلب بيانات او توفير وظائف اوتعد بربح اوتنتحل شخصيات ومؤسسات وطنية في القطاع العام أو الخاص.
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