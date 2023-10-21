Saturday, 21 October 2023 01:40 GMT

تحذير حكومي من جهات تنتحل اسم البريد الأردني

10/21/2023 4:49:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحذر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من جهات وهمية تنتحل اسم البريد الأردني، وتطلب بيانات مالية أو بنكية أو الدفع المسبق من المواطنين من خلال رسائل أو روابط من مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تطلب بيانات خاصة من المواطنين.

وتؤكد الوزارة آنّه لا يوجد اي جهة حكومية او بنكية تطلب معلومات مالية أو بنكية من المواطنين بهذه الطرق

وتدعو الوزارة الى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها وعدم قيام المواطنين مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة، حيث أصبح هناك الكثير من الروابط التي توهم المتلقي بطلب بيانات او توفير وظائف اوتعد بربح اوتنتحل شخصيات ومؤسسات وطنية في القطاع العام أو الخاص.

MENAFN21102023000072011014ID1107280065

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث