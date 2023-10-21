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لطفي بوشناق يعلن تخليه عن لقب سفير النوايا لدى الامم المتحدة

10/21/2023 4:49:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشر الفنان التونسي لطفي بوشناق تدوينة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أعلن فيها تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.

وقال إن قراره هذا جاء "احتجاجا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث في حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين".

ومن المنتظر أن يشارك بوشناق في حفل تضامني مع الفلسطينيين ينظمه مسرح أوبرا تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

وسيشارك في الحفل عدد من الفنانين التونسيين إلى جانب الفنانة الأردنية مكادي نحاس. وستخصص عائدات الحفل إلى الهلال الأحمر التونسي الذي يعنى بدوره بجمع المساعدات التي سيتم إرسالها إلى قطاع غزة.



ولم يتفرد الفنان التونسي وحده بهذا القرار، حيث أعلن صانع المحتوى لؤي الشارني تخليه أيضا عن لقب سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي بتونس، على إثر حادثة مستشفى المعمداني، بسبب "فشل الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على مبادئ الإنسانية وانحيازه إلى إسرائيل وتجريم المقاومة".




وأتت قرارات التخلي عن لقب سفير النوايا الحسنة عقب مجموعة من الاستقالات التي قدمها صحفيون تونسيون من قنوات أجنبية "لمخالفتها مبادئ الحياد" في ظل الأحداث الجارية في غزة، على غرار بسام بونني من قناة "بي بي سي"، وكل من أماني الوسلاتي وأشواق الحناشي من القناة الفرنسية canal+.
RT

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