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إسرائيل تدعو رعاياها في دول عربية وإسلامية للمغادرة فورا

10/21/2023 4:49:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الرعايا الإسرائيليين المقيمين في تركيا والإمارات والبحرين وماليزيا وإندونيسيا وجزر المالديف إلى المغادرة فورا.

وكان المجلس قد دعا في وقت سابق اليوم الرعايا الإسرائيليين في الأردن ومصر إلى المغادرة فورا، كما وجّه بالامتناع عن السفر إلى المغرب.

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