إسرائيل تدعو رعاياها في دول عربية وإسلامية للمغادرة فورا

إسرائيل تدعو رعاياها في دول عربية وإسلامية للمغادرة فورا
التاريخ
10/21/2023 4:49:15 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا مجلس الأمن
القومي الإسرائيلي الرعايا الإسرائيليين المقيمين في تركيا والإمارات والبحرين
وماليزيا وإندونيسيا وجزر المالديف إلى المغادرة فورا.
وكان المجلس قد
دعا في وقت سابق اليوم الرعايا الإسرائيليين في الأردن ومصر إلى المغادرة فورا،
كما وجّه بالامتناع عن السفر إلى المغرب.
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