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أيام عصيبة مقبلة

10/21/2023 4:49:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








كل المؤشرات توضح أننا مقبلون على مرحلة عصيبة سياسيا وإنسانيا وعسكريا في الحرب الدائرة في غزة. إسرائيل وحكومة اليمين يتملكهما الغضب الشديد وتبدو العملية البرية مقبلة ومستمرة لا محالة. لا أحد يعلم مآلات هذه العملية، ولكن لا شك ستكون تكلفتها الإنسانية والبشرية هائلة، وسنرى سيلا من الضحايا والشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ. لا أحد يعلم الى متى ستستمر الحرب البرية، ولكن الثابت أن أهدافها بعيدة المنال، خاصة القضاء على السلاح في غزة، لأن هذا سيعني حرفيا دخول كل بيت غزي، وهو ضرب من الخيال العسكري والأمني. العملية البرية لن يكتب لها النجاح بالمعنى العسكري، لذا ستجد إسرائيل تسعى لنجاح صوري لحفظ ماء الوجه، والأرجح لن تقتلع السلاح والمقاتلين من غزة لأنهم ليسوا جيشا نظاميا بالمعنى الاصطلاحي والميداني يمكن تدمير قواعده ومعداته. مع مرور الوقت، سيعود العالم ويبدأ بفقدان صبره ويطلب من إسرائيل إنهاء الأعمال العسكرية، وهنا سيبدأ البحث عن حلول تفاوضية وسياسية كانت دائما لا تعيرها إسرائيل أي أهمية، بل تستفز وتقتحم وتهين المسلمين والعرب، وعندما يحدث العنف تعود مرة أخرى للقول بالحق بالدفاع عن النفس، متناسية أن الابتعاد عن المسار السياسي وإهانة وعدم احترام حقوق الفلسطينيين أمر المنطق يقول إن له تكلفته.
علينا الصبر والاستمرار بالتصرف بحكمة، والقول للعالم إن التعامل الأمني والعسكري لن يحقق الأهداف، ووحده الاشتباك السياسي سوف يؤدي الى وقف التصعيد وتحقيق الاستقرار. هذه لغة لا يريد أن يسمعها العالم الآن وإسرائيل في حالة غليان لا تقبل مجرد الحديث عن هذا الأمر. الأردن ومصر والسلطة وكل دولة حكيمة سوف تدرك مع مرور الوقت أن الغضب وما تفعله إسرائيل الآن للانتقام ليس حلا وإنما تفريغ للغضب، وأن الحكمة تقتضي التعامل المسؤول الذي يجلب السلام والاستقرار، وهذا لن يتم إلا من خلال استيعاب أن الحل للنزاع الدائر سياسي وليس عسكريا أو أمنيا.
ما يحدث في غزة سيكون له وقعه العميق سياسيا وأمنيا على إسرائيل، وقد خسر بالفعل اليمين الإسرائيلي كثيرا من الدعم، وأصوات إسرائيلية كثيرة تتعالى لتقول هذا ما نجنيه عندما نمعن باستفزاز الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم وكرامتهم الوطنية. في ظل الغضب العارم وسيل التكلفة البشرية الآن، لا أحد يريد أن يسمع لغة العقل، ولكنها ستسود بالنهاية لأنها تمتلك قوة الحق والمنطق. نرى هذا الخطاب العقلاني يتصاعد شيئا فشيئا، وقد نجح الأردن بالفعل بفتح جبهات سياسية ودبلوماسية وإنسانية، وأصبح العالم يتحدث عن ذلك بعد أيام عصيبة كان الحديث فيها عن لغة الانتقام العسكرية التي تنشدها إسرائيل. علينا الاستمرار بالحديث بعقلانية وحكمة وندعم منطق ضرورات الحل السياسي لأن بغيره سوف تستمر دوامة العنف. والأهم، أن نتكاتف ونبقي الانتباه على دعم الفلسطينيين وألا نسمح لأي كان بالعبث بالجبهة الداخلية.

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