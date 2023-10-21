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حشود: من العقبة تحية للنخبة الغزاوية (فيديو)

10/21/2023 4:47:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






شارك المئات بالمسيرة التضامنية الحاشدة التي انطلقت من امام مسجد عمر بن الخطاب انتهاء باشارة المحدود في مدينة العقبة لنصرة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان صهيوني سافر وغاشم أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر الذي يتعرض له الاهل بغزة هاشم.

وأدان المشاركون في المسيرة الجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب على سكان غزة، مستنكرين حرب الإبادة الشاملة التي تتعرض لها هذه المدينة الصامدة والصابرة، منددين بالصمت المخزي والمعيب من الدول العربية التي لم تحرك ساكناً تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والأهم.

وهتف المشتركين .. من العقبة تحية للنخبة الغزاوية .. وهي الشعب في الساحات وما بدوا مفاوضات .. على القدس رايحين احرار فاتحين.



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