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وقفه بلواء الغور الشمالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

10/21/2023 4:47:43 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبداللطيف






نظمت فعاليات شعبية وحزبيه ونقابية ظهر اليوم الجمعة، وقفة في منطقة الكريمه لواء الغور الشمالي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسله في غزه بمواجهه جيش الاحتلال الصهيوني.

وأكد المشاركون الوقفة ان العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يجب أن يتوقف وان على كل القوى الشعبيه في الوطن العربي ان تتوحد في مواجهة العدوان الصهيوني المستمر منذ فتره طويله. كما عبروا عن رفضهم وادانتهم للجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني.

ونادوا بشعارات تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني وتحيي العملية البطولية التي نفذتها المقاومه في غزه. وحذر المشاركون من ترك الشعب الفلسطيني لوحده في مواجهة جيش الاحتلال وحليفه الأمريكي وكل قوى المسانده الغربية. ودعا المشاركون إلى طرد السفير الاسرائيلي.

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