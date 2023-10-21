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محافظ البلقاء يعقد اجتماعا طارئا بشأن الشغب في البقعة

10/21/2023 4:47:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اجتماعا طارئا في بيت عين الباشا التابع لبلدية عين الباشا الجديدة، مع وجهاء اللواء ومخاتير مخيم البقعة، ورؤساء الجمعيات والمؤثرين في مناطقهم للوقف على سلوكيات يقوم بها البعض أثناء المسيرات والتظاهرات كأعمال التخريب والتكسير لممتلكات خاصة وعامة.

وحضر الاجتماع متصرف لواء عين الباشا الدكتور إبراهيم الرواحنة، ومدير شرطة البلقاء، ورئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري، ومدير خدمات مخيم البقعة، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية وأعضاء المجلس البلدي.

يشار إلى أن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قال اليوم، إنّ مجموعة من الأحداث وبحجج الاحتجاج وإيصال أصواتهم أقدموا على إشعال الإطارات وإلحاق الأضرار المادية بصراف آلي يعود لأحد البنوك في منطقة البقعة.

وأكد أنّ قوة أمنية عملت على التعامل معهم فيما بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض على المتسببين بتلك الأفعال.

ويشهد مخيم البقعة منذ بدء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، مظاهرات يومية، يتخللها قيام البعض بأعمال شغب وتخريب، وإلقاء حجارة وألعاب نارية صوب الأجهزة الأمنية المتواجدة.

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