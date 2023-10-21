الموسم الـخامس عشر من نجوم العلوم يتوّج أفضل مبتكر عربي

MENAFN - AETOSWire) بلغ الموسم الـخامس عشر من البرنامج التعليمي الرائد والمحفز على الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الشباب العربي من مؤسسة قطر، "نجوم العلوم"، نهايته بفوز مهندس الروبوتات، محمد عباس البومجداد، من المملكة العربية السعودية، بلقب أفضل مبتكر عربي.

في هذا السياق، أعلن مقدم البرنامج المخضرم، خالد الجميلي فوز البومجداد الذي احتل المركز الأول عن اختراعه المتمثل في روبوت متسلق لمعاينة تصدّع الأبنية، مما ضمن له الحظ الأوفر للفوز بالجائزة الكبرى.

وقال البومجداد: "أريد أن أعرب عن أعمق امتناني لكل من آمن بمشروعي وصوّت لي. بفضل إيمانكم بقدراتي، أصبح هذا الإنجاز حقيقة، وسأستمر في استثمار شغفي بالروبوتات في المجال الهندسي من أجل بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة، وذلك من خلال مشاريع البناء في جميع أنحاء العالم. "

جاء اختراع الروبوت المتسلق نتيجة لجهود متواصلة استمرت لمدة عامين من قبل البومجداد. تم تصميم هذا الروبوت خصيصًا لمراقبة المساحات العمودية الكبيرة، ويمكن استخدامه لأغراض متعددة، بما في ذلك فحص السدود وناطحات السحاب والجسور لمعاينة التصدّعات، وأيضا لأجل أعمال التنظيف وأغراض أخرى في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو الخطرة. يتميّز هذا الروبوت بالقدرة على تقليل المخاطر بشكل كبير وتعزيز السلامة في مجال الصيانة واكتشاف الأعطال.

ومع اختتام الموسم، قالت الجازي الحنزاب ، مدير إدارة الإعلام في مؤسسة قطر: "نهنئ جميع المتبارين في الموسم الخامس عشر من هذا البرنامج، الذي شهد إسهامات ملحوظة، ونهدي أطيب التهاني لـمحمد عباس البومجداد. وباعتباره أول برنامج يشجّع الابتكار في العالم العربي، قطع برنامج "نجوم العلوم" شوطًا طويلًا في تعزيز ثقافة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. معًا سنستمر في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إبداعًا وإشراقًا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."

وقد فاز المتسابق المصري المتخصّص في هندسة الميكاترونيك، علي مجدي محمد، بالمركز الثاني عن ابتكاره المتمثل في المسيرة البحرية للإنقاذ، ما أهّله للظفر بحصة من الجائزة الكبرى. وتتميز المسيرة بكونها تدمج بين إنترنت الأشياء، وكاميرات، ونظام تحديد المواقع العالمي، وبنظام الاتصال العالمي للجوال، علاوة على نظام ليدار (Lidar) لتجنب العوائق، وأجهزة مراقبة الصحة- كل ذلك بهدف تقديم خيار مساعد لأساليب الإنقاذ التي تعتمد على البشر.

يدعو برنامج "نجوم العلوم" المبتكرين الطامحين للانضمام إلى رحلة الابتكار الرائعة، التي أسفرت عن تحقيق العديد من قصص النجاح، وأفضت إلى تصميم مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة في السوق - علمًا أن الباب ما زال مفتوحًا لتقديم الطلبات للاشتراك في الموسم السادس عشر، وذلك حتى يوم الجمعة 1 ديسمبر2023، عبر الموقع الإلكتروني: Starsofscience .

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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