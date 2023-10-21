الموسم الـخامس عشر من نجوم العلوم يتوّج أفضل مبتكر عربي

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- AETOSWire) بلغ الموسم الـخامس عشر من البرنامج التعليمي الرائد والمحفز على الابتكار وريادة الأعمال بين أوساط الشباب العربي من مؤسسة قطر، "نجوم العلوم"، نهايته بفوز مهندس الروبوتات، محمد عباس البومجداد، من المملكة العربية السعودية، بلقب أفضل مبتكر عربي.
في هذا السياق، أعلن مقدم البرنامج المخضرم، خالد الجميلي فوز البومجداد الذي احتل المركز الأول عن اختراعه المتمثل في روبوت متسلق لمعاينة تصدّع الأبنية، مما ضمن له الحظ الأوفر للفوز بالجائزة الكبرى.
وقال البومجداد: "أريد أن أعرب عن أعمق امتناني لكل من آمن بمشروعي وصوّت لي. بفضل إيمانكم بقدراتي، أصبح هذا الإنجاز حقيقة، وسأستمر في استثمار شغفي بالروبوتات في المجال الهندسي من أجل بناء مستقبل أكثر أمانًا واستدامة، وذلك من خلال مشاريع البناء في جميع أنحاء العالم. "
جاء اختراع الروبوت المتسلق نتيجة لجهود متواصلة استمرت لمدة عامين من قبل البومجداد. تم تصميم هذا الروبوت خصيصًا لمراقبة المساحات العمودية الكبيرة، ويمكن استخدامه لأغراض متعددة، بما في ذلك فحص السدود وناطحات السحاب والجسور لمعاينة التصدّعات، وأيضا لأجل أعمال التنظيف وأغراض أخرى في المناطق التي يصعب الوصول إليها أو الخطرة. يتميّز هذا الروبوت بالقدرة على تقليل المخاطر بشكل كبير وتعزيز السلامة في مجال الصيانة واكتشاف الأعطال.
ومع اختتام الموسم، قالت الجازي الحنزاب ، مدير إدارة الإعلام في مؤسسة قطر: "نهنئ جميع المتبارين في الموسم الخامس عشر من هذا البرنامج، الذي شهد إسهامات ملحوظة، ونهدي أطيب التهاني لـمحمد عباس البومجداد. وباعتباره أول برنامج يشجّع الابتكار في العالم العربي، قطع برنامج "نجوم العلوم" شوطًا طويلًا في تعزيز ثقافة الابتكار في جميع أنحاء المنطقة. معًا سنستمر في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إبداعًا وإشراقًا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها."
وقد فاز المتسابق المصري المتخصّص في هندسة الميكاترونيك، علي مجدي محمد، بالمركز الثاني عن ابتكاره المتمثل في المسيرة البحرية للإنقاذ، ما أهّله للظفر بحصة من الجائزة الكبرى. وتتميز المسيرة بكونها تدمج بين إنترنت الأشياء، وكاميرات، ونظام تحديد المواقع العالمي، وبنظام الاتصال العالمي للجوال، علاوة على نظام ليدار (Lidar) لتجنب العوائق، وأجهزة مراقبة الصحة- كل ذلك بهدف تقديم خيار مساعد لأساليب الإنقاذ التي تعتمد على البشر.
يدعو برنامج "نجوم العلوم" المبتكرين الطامحين للانضمام إلى رحلة الابتكار الرائعة، التي أسفرت عن تحقيق العديد من قصص النجاح، وأفضت إلى تصميم مجموعة متنوعة من المنتجات المبتكرة في السوق - علمًا أن الباب ما زال مفتوحًا لتقديم الطلبات للاشتراك في الموسم السادس عشر، وذلك حتى يوم الجمعة 1 ديسمبر2023، عبر الموقع الإلكتروني: Starsofscience .
نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":
على مدى 15 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.
يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.
في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.
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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان:
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.
تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.
كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.
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