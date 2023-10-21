Lambdatest تُطلق ميزة Auto-Heal جديدة لتعزيز موثوقية الاختبار

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على الحوسبة السحابية، ميزة Auto-Heal ، المصممة لتبسيط عملية اختبار البرمجيات. وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين ضبط الاختبارات تلقائيًا استجابةً للتغيرات في تطبيقاتهم، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويزيد الكفاءة.
من خلال توفير إجراءات اختبار موثوقة ودقيقة - تمثل ضرورة أساسية في بيئة التطوير سريعة الوتيرة اليوم - قادت أساليب الاختبار المؤتمتة إلى تسريع تطوير البرمجيات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات لا تخلو من التحديات. ويمكن أن تؤدي الاختبارات غير المستقرة، التي تُنتج نتائج غير متسقة، والفشل غير المتوقع، إلى إعاقة موثوقية الاختبار الآلي، في حين أن الحاجة المستمرة للصيانة تستهلك موارد قيمة. وتسهِّل هذه المشاكل الحاجة إلى حلول يمكن أن تخفف من هذه التحديات وتحسِّن إمكانات الاختبار الآلي في تطوير البرمجيات.
تعالج ميزة Auto-Healing من LambdaTest تلقائيًا هذه المشاكل والأعطال. وهي تهدف إلى تحسين موثوقية مجموعات الاختبار من خلال معالجة المشاكل غير المتوقعة، وتقليل الاختبارات غير المستقرة، وتعزيز موثوقية الاختبارات. وتجمع LambdaTest خصائص العناصر أثناء إنشاء الاختبار وتنفيذه من أجل تكييف الاختبارات مع تطور واجهة المستخدم (UI) مع التطور. وتوفر محددات العناصر الذكية نهجاً حياديًا للكشف عن التغييرات في التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين باختبار أطر التطبيقات الحديثة بسهولة. وتجمع هذه الميزة بين الدراية البشرية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة في تنفيذ الاختبار وإنشاء اختبارات أكثر قوة.
وفي هذا الصدد، صرح Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest، قائلاً: "تمثل ميزة Auto-Heal الخاصة بنا تقدماً كبيراً لفرق التطوير والاختبار، بحيث تبسِّط العمليات وتعزِّز الموثوقية". مع ميزة Auto-Heal، يمكن للفرق توفير الوقت وتقليل الأخطاء اليدوية مع تحقيق تغطية اختبار شاملة. وهذا يتماشى مع التزامنا بتوفير حلول متقدمة وسهلة الاستخدام لتطوير البرمجيات واختبارها".
توفر ميزة Auto-Heal من LambdaTest وفورات كبيرة في الوقت من خلال اختبارات أكثر موثوقية يمكن أن تقلل من الصيانة بنسبة تصل إلى 90%. كما أنها توفر تغطية اختبار سهلة لمختلف أطر واجهة المستخدم، بما في ذلك التطبيقات الديناميكية، وتعزز موثوقية الاختبار من خلال القضاء على احتمالية الأخطاء البشرية أثناء التحديثات اليدوية.
ميزة Auto-Heal من LambdaTest متوفرة الآن، وهي تقدم نهجاً تحويليًا لتطوير البرامج واختبارها.
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نبذة عن LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم لدخول السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن جودة الإصدارات وتسريع التحول الرقمي. ويعتمد أكثر من 10.000 زبون من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 بلداً على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات شبكة الإنترنت والهاتف المحمول عبر أكثر من 3.000 متصفحاً مختلفاً وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. تساعد منصة HyperExecute الزبائن على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرمجيات بشكل أسرع.
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