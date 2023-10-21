Lambdatest تُطلق ميزة Auto-Heal جديدة لتعزيز موثوقية الاختبار

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أطلقت LambdaTest ، وهي منصة اختبار موحدة رائدة قائمة على الحوسبة السحابية، ميزة Auto-Heal ، المصممة لتبسيط عملية اختبار البرمجيات. وتتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين ضبط الاختبارات تلقائيًا استجابةً للتغيرات في تطبيقاتهم، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل ويزيد الكفاءة.

من خلال توفير إجراءات اختبار موثوقة ودقيقة - تمثل ضرورة أساسية في بيئة التطوير سريعة الوتيرة اليوم - قادت أساليب الاختبار المؤتمتة إلى تسريع تطوير البرمجيات بشكل كبير. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات لا تخلو من التحديات. ويمكن أن تؤدي الاختبارات غير المستقرة، التي تُنتج نتائج غير متسقة، والفشل غير المتوقع، إلى إعاقة موثوقية الاختبار الآلي، في حين أن الحاجة المستمرة للصيانة تستهلك موارد قيمة. وتسهِّل هذه المشاكل الحاجة إلى حلول يمكن أن تخفف من هذه التحديات وتحسِّن إمكانات الاختبار الآلي في تطوير البرمجيات.

تعالج ميزة Auto-Healing من LambdaTest تلقائيًا هذه المشاكل والأعطال. وهي تهدف إلى تحسين موثوقية مجموعات الاختبار من خلال معالجة المشاكل غير المتوقعة، وتقليل الاختبارات غير المستقرة، وتعزيز موثوقية الاختبارات. وتجمع LambdaTest خصائص العناصر أثناء إنشاء الاختبار وتنفيذه من أجل تكييف الاختبارات مع تطور واجهة المستخدم (UI) مع التطور. وتوفر محددات العناصر الذكية نهجاً حياديًا للكشف عن التغييرات في التطبيقات، مما يسمح للمستخدمين باختبار أطر التطبيقات الحديثة بسهولة. وتجمع هذه الميزة بين الدراية البشرية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الثقة في تنفيذ الاختبار وإنشاء اختبارات أكثر قوة.

وفي هذا الصدد، صرح Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest، قائلاً: "تمثل ميزة Auto-Heal الخاصة بنا تقدماً كبيراً لفرق التطوير والاختبار، بحيث تبسِّط العمليات وتعزِّز الموثوقية". مع ميزة Auto-Heal، يمكن للفرق توفير الوقت وتقليل الأخطاء اليدوية مع تحقيق تغطية اختبار شاملة. وهذا يتماشى مع التزامنا بتوفير حلول متقدمة وسهلة الاستخدام لتطوير البرمجيات واختبارها".

توفر ميزة Auto-Heal من LambdaTest وفورات كبيرة في الوقت من خلال اختبارات أكثر موثوقية يمكن أن تقلل من الصيانة بنسبة تصل إلى 90%. كما أنها توفر تغطية اختبار سهلة لمختلف أطر واجهة المستخدم، بما في ذلك التطبيقات الديناميكية، وتعزز موثوقية الاختبار من خلال القضاء على احتمالية الأخطاء البشرية أثناء التحديثات اليدوية.

ميزة Auto-Heal من LambdaTest متوفرة الآن، وهي تقدم نهجاً تحويليًا لتطوير البرامج واختبارها.

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نبذة عن LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ مؤسسية ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم لدخول السوق بشكل كبير من خلال تنسيق الاختبار في الوقت المناسب (JITTO)، مما يضمن جودة الإصدارات وتسريع التحول الرقمي. ويعتمد أكثر من 10.000 زبون من المؤسسات وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 بلداً على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيق للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات شبكة الإنترنت والهاتف المحمول عبر أكثر من 3.000 متصفحاً مختلفاً وأجهزة حقيقية وبيئات نظام التشغيل. تساعد منصة HyperExecute الزبائن على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء البرمجيات بشكل أسرع.

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