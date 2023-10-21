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منح امتياز النقل العام بالحافلات لتحالف موفنتيس و القائد السعودية للنقل

10/21/2023 4:34:01 AM
(MENAFN- Al Watan) وافقت الهيئة العامة للنقل لمنح امتياز النقل العام بالحافلات لشركة نورث وست باص "تحالف شركة موفنتيس مع شركة القائد السعودية للنقل"؛ في إطار تخصيص قطاع النقل العام بالحافلات في المملكة، والذي تم خلاله الإعلان عن تقسيم خطوط النقل الى 3 مناطق رئيسية هي منطقة الشمال الشرقي ومنطقة الشمال الغربي والمنطقة الجنوبية.
واشترطت الهيئة وجود شريك أجنبي لإعطاء الامتياز في المشروع للعمل على تطوير منظومة النقل وفق أعلى المعايير العالمية وبالشراكة مع الشركات الأجنبية العريقة على مستوى العالم؛ حيث سيقوم التحالف الحاصل على الامتياز بتشغيل خطوط النقل العام بالحافلات في المنطقة الشمالية الغربية من المملكة.
من جانبه أوضح العضو المنتدب لشركة موفنتيس جوردي كاستيلس؛ أن الشركة ستعمل على خطة تشغيلية تغطي عدة مدن تبدأ من مركزها في مدينة جدة وتغطي ممر البحر الأحمر بأكمله بما في ذلك الطائف ومكة وينبع وصولاً إلى تبوك في المنطقة الشمالية؛ بالإضافة إلى الفروع التي تتجه الى الداخل للاتصال بباقي المدن الأخرى لتغطي المدينة المنورة والعاصمة الرياض وصولاً إلى حائل، وفق شبكة نقل من 23 طريقاً و14 ممراً موزعة على شبكة طول تبلغ 21,623 كم تخدمها 11 محطة موزعة في مختلف المناطق و تخدم ما يقدر بنحو 1,5 مليون مسافر سنوياً.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة القائد السعودي للنقل فيصل القايد؛ أن هذا التحالف بين شركة القائد التي تمتلك خبرة 40 عاماً في النقل في المنطقة الغربية وبين شركة موفنتيس الاسبانية المتواجدة في ثلاث قارات، ولديها خبرة 100 عام في مجال النقل يعزز منظومة النقل في المملكة ويسهم بشكل كبير في تأهيل الشباب السعودي لهذا القطاع وتطوير وسائل المواصلات العامة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأضاف أنه تم تجهيز اسطول حافلات يتكون من 123 حافلة حديثة متنوعة بين قياسية وحافلات لكبار الشخصيات وتم توفير 4 مستودعات أساسية مجهزة بالكامل بالإضافة الى 4 مستودعات داعمة لتكون جاهزة لتقديم أفضل خدمات النقل والدعم اللوجستي؛ مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعمل بشكل كبير على تحقيق أهداف و رؤية المملكة 2030 في سبيل تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتحسين الحياة المعيشية لكافة أفراد المجتمع في المملكة؛ ليكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية مستداماً يستقرئ المستقبل ويمكن القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذجاً للتنقل المتكامل في العالم.

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