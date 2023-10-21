ستاندرد أند بورز تُخفض تصنيف مصر الائتمانى إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية.
وأرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية أخر صرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية المرتفعة.
وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق السوداء، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.
وقالت إن النظرة المستقلة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.
MENAFN21102023000202011048ID1107280031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.