ستاندرد أند بورز تُخفض تصنيف مصر الائتمانى إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر إلى B- من B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بدلًا من سلبية.

وأرجعت الوكالة التخفيض إلى تصاعد مخاطر التمويل فى ظل أن التقدم البطيء فى إصلاحات نقدية وهيكلية أخر صرف تمويلات ثنائية ومتعددة الأطراف والتى تغطى احتياجات مصر التمويلية المرتفعة.

وذكرت أن تكلفة التأخير أدت إلى استمرار نقص العملة واتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار والسعر فى السوق السوداء، وأدى لتراجع التحويلات وانخفاض ثقة القطاع الخاص وكذلك معدل نموه.

وقالت إن النظرة المستقلة توازن بين مخاطر أن السلطات قد لا تكون قادرة على تمويل سدادات الديون المرتفعة أو حل نقص العملة وما بين احتمالية تسريع إصلاحات رئيسية بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.