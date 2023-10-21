3 % زيادة في حجم إنتاج الفحم بالصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء أن حجم إنتاج الفحم الخام بالصين ازداد بنسبة 3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه بحسب الهيئة، أنتجت الصين 3.44 مليار طن من الفحم الخام خلال الفترة المذكورة.
وفي سبتمبر الماضي وحده، ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 390 مليون طن.
كما كشفت البيانات أن الصين استوردت 350 مليون طن من الفحم أثناء الفترة بين يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 73.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أ.ش.أ
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