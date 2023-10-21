3 % زيادة في حجم إنتاج الفحم بالصين في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء أن حجم إنتاج الفحم الخام بالصين ازداد بنسبة 3% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه بحسب الهيئة، أنتجت الصين 3.44 مليار طن من الفحم الخام خلال الفترة المذكورة.

وفي سبتمبر الماضي وحده، ارتفع حجم إنتاج الفحم الخام في الصين بنسبة 0.4% على أساس سنوي ليصل إلى 390 مليون طن.

كما كشفت البيانات أن الصين استوردت 350 مليون طن من الفحم أثناء الفترة بين يناير وسبتمبر، بزيادة قدرها 73.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أ.ش.أ