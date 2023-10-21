63.2 % زيادة في إنتاج الصين من الخلايا الكهروضوئية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) حافظ قطاع الخلايا الكهروضوئية في الصين على توسع سريع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن إنتاج الصين من الخلايا الكهروضوئية وصل إلى 384.28 جيجاواط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 63.2 في المائة على أساس سنوي.

وفي سبتمبر وحده، قفز إنتاج البلاد من الخلايا الكهروضوئية بنسبة 65.4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 51.4 جيجاواط.

أ.ش.أ