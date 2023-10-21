Saturday, 21 October 2023 01:38 GMT

63.2 % زيادة في إنتاج الصين من الخلايا الكهروضوئية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023

10/21/2023 4:33:48 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حافظ قطاع الخلايا الكهروضوئية في الصين على توسع سريع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن إنتاج الصين من الخلايا الكهروضوئية وصل إلى 384.28 جيجاواط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 63.2 في المائة على أساس سنوي.

وفي سبتمبر وحده، قفز إنتاج البلاد من الخلايا الكهروضوئية بنسبة 65.4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 51.4 جيجاواط.

أ.ش.أ

MENAFN21102023000202011048ID1107280029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث