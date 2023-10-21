63.2 % زيادة في إنتاج الصين من الخلايا الكهروضوئية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حافظ قطاع الخلايا الكهروضوئية في الصين على توسع سريع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن إنتاج الصين من الخلايا الكهروضوئية وصل إلى 384.28 جيجاواط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 63.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي سبتمبر وحده، قفز إنتاج البلاد من الخلايا الكهروضوئية بنسبة 65.4 في المائة على أساس سنوي ليبلغ 51.4 جيجاواط.
أ.ش.أ
MENAFN21102023000202011048ID1107280029
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