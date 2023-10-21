الصناعات الكورية تشهد انتعاشا متواضعا في عام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح مركز أبحاث معهد هانا المالي بكوريا الجنوبية أن معظم الصناعات الكورية الجنوبية سوف تشهد انتعاشا متواضعا في العام المقبل، حيث من المتوقع أن تظهر قطاعات البطاريات القابلة لإعادة الشحن والسيارات وبناء السفن نموا قويا .
وشدد المركز وفق ما نقلت اليوم وكالة الانباء الكورية (يونهاب)- على ضرورة الاستعداد لتباطؤ النمو في الصين، وتعزيز اللوائح البيئية العالمية والتقدم التكنولوجي الجديد الذي يقال إنه سيكون له آثار متوسطة وطويلة الأجل على الصناعات المحلية.
وقال إنه من المتوقع عمومًا أن تظهر الصناعات المحلية اتجاهًا للانتعاش في العام المقبل ، وضيفا أنه من الصعب توقع تحسينات كبيرة لأن معظم الصناعات باستثناء البطاريات الثانوية والسيارات وبناء السفن ستشهد انتعاشًا على أساس تأثير القاعدة المنخفض.
على سبيل المثال، من المتوقع أن يقود قطاع البطاريات القابلة لإعادة الشحن الانتعاش في كل من حجم وربحية قطاعي قطع الغيار والمواد بناءً على تراكم الطلبيات الكبيرة.
وقال التقرير إن صناعة أشباه الموصلات ستواجه صعوبات مستمرة بسبب بطء الطلب، لكن انتعاش الأسعار قد يؤدي إلى تحسن.
ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات“ركودا حادا” بسبب تباطؤ الطلب وارتفاع أسعار النفط وزيادة العرض.
وأبرز التقرير أن معظم الصناعات المحلية معرضة لآثار متوسطة وطويلة الأجل للتغيرات في النمو الاقتصادي في الصين واللوائح البيئية العالمية والتكنولوجيات الجديدة.
“سيكون للوضع في الصين تأثير مباشر على المدى القصير، في حين أن تعزيز اللوائح البيئية العالمية قد يصبح قضية تقرر نمو الشركات وبقائها لفترة طويلة، على الرغم من أن تأثيرها على المدى القصير قد يكون في حده الأدنى”، وفقا لما أفاد به التقرير مشددا على الحاجة إلى“إجراءات أكثر فعالية”.
وأضاف التقرير“قد يكون تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة منخفضًا على المدى القريب، لكنه سينمو ليصبح صناعة جديدة تمامًا قائمة بذاتها، حيث أنه يقود نمو الصناعة الرقمية على المدى الطويل”.
أ.ش.أ
MENAFN21102023000202011048ID1107280028
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.