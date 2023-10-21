الصناعات الكورية تشهد انتعاشا متواضعا في عام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) صرح مركز أبحاث معهد هانا المالي بكوريا الجنوبية أن معظم الصناعات الكورية الجنوبية سوف تشهد انتعاشا متواضعا في العام المقبل، حيث من المتوقع أن تظهر قطاعات البطاريات القابلة لإعادة الشحن والسيارات وبناء السفن نموا قويا .

وشدد المركز وفق ما نقلت اليوم وكالة الانباء الكورية (يونهاب)- على ضرورة الاستعداد لتباطؤ النمو في الصين، وتعزيز اللوائح البيئية العالمية والتقدم التكنولوجي الجديد الذي يقال إنه سيكون له آثار متوسطة وطويلة الأجل على الصناعات المحلية.

وقال إنه من المتوقع عمومًا أن تظهر الصناعات المحلية اتجاهًا للانتعاش في العام المقبل ، وضيفا أنه من الصعب توقع تحسينات كبيرة لأن معظم الصناعات باستثناء البطاريات الثانوية والسيارات وبناء السفن ستشهد انتعاشًا على أساس تأثير القاعدة المنخفض.

على سبيل المثال، من المتوقع أن يقود قطاع البطاريات القابلة لإعادة الشحن الانتعاش في كل من حجم وربحية قطاعي قطع الغيار والمواد بناءً على تراكم الطلبيات الكبيرة.

وقال التقرير إن صناعة أشباه الموصلات ستواجه صعوبات مستمرة بسبب بطء الطلب، لكن انتعاش الأسعار قد يؤدي إلى تحسن.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد صناعة البتروكيماويات“ركودا حادا” بسبب تباطؤ الطلب وارتفاع أسعار النفط وزيادة العرض.

وأبرز التقرير أن معظم الصناعات المحلية معرضة لآثار متوسطة وطويلة الأجل للتغيرات في النمو الاقتصادي في الصين واللوائح البيئية العالمية والتكنولوجيات الجديدة.

“سيكون للوضع في الصين تأثير مباشر على المدى القصير، في حين أن تعزيز اللوائح البيئية العالمية قد يصبح قضية تقرر نمو الشركات وبقائها لفترة طويلة، على الرغم من أن تأثيرها على المدى القصير قد يكون في حده الأدنى”، وفقا لما أفاد به التقرير مشددا على الحاجة إلى“إجراءات أكثر فعالية”.

وأضاف التقرير“قد يكون تطبيق التقنيات الرقمية الجديدة منخفضًا على المدى القريب، لكنه سينمو ليصبح صناعة جديدة تمامًا قائمة بذاتها، حيث أنه يقود نمو الصناعة الرقمية على المدى الطويل”.

أ.ش.أ