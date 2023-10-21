وول ستريت تسعى لإيجاد سبل جديدة لتمويل منتجي الفحم

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت“القائمة السوداء للفحم” شعاراً لدى كثير من الفاعلين في قطاع التمويل منذ اتفاق باريس للمناخ في 2015. فقد توقفت البنوك عن تقديم القروض لمشروعات الفحم، وتراجعت شركات التأمين عن تغطيتها، وانسحب المستثمرون من تمويلها. مع ذلك؛ ارتفع الطلب إلى مستوى قياسي خلال الفترة ذاتها، ما ساهم في زيادة أسعار السلعة الأكثر تلويثاً للأرض إلى ثلاثة أضعاف.

في ضوء ذلك، يتعاون الممولون والمنظمات غير الربحية من جميع أنحاء العالم لتطوير استراتيجيات بديلة، ويقولون إن الخطوة الأولى هي إعادة الفحم إلى تيار التمويل السائد.

يستهدف هذا النهج تطوير أساليب محاسبية تسمح للمقرضين والمستثمرين، الذين يمولون مشروعات الفحم، بتوثيق مساعدتهم للمنتجين على التحول إلى نموذج أعمال أكثر مراعاة للبيئة أو دفع المناجم ومحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم للتوقف عن العمل في المدى القريب.

إذا تمكن المنتجون من إثبات أن الدعم المالي الذي يحصلون عليه يقلل حجم التلوث الناجم عادةً عن أعمالهم؛ فسيكون من حقهم المطالبة بالاستفادة من ائتمانات وتعويضات الكربون استناداً إلى سجلات ذلك.

آليات ترصيد جديدة

تشمل الأساليب المحاسبية المقترحة ما يسمى بالائتمانات الانتقالية، وهو نوع من تعويضات الكربون تسعى سلطة النقد في سنغافورة إلى ربطه بالتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. فيما يدعم تحالف“غلاسكو” المالي من أجل انبعاثات صفرية، بالتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى والخبراء الفنيين في المنظمات غير الربحية، تصوراً آخر بشأن مقياس تجريبي يسمى بتخفيضات الانبعاثات المتوقعة (EERs).

أما“مؤسسة روكفلر” (Rockefeller Foundation) الخيرية؛ فتعكف على صياغة ما تسميه ببرنامج ائتمان تحويل الفحم إلى الكربون النظيف. يقول لوسيان بيبيلينبوس، محلل استراتيجيات المناخ في شركة إدارة الأصول الهولندية“روبيكو” (Robeco)، إن من شأن الأساليب المحاسبية مثل تخفيضات الانبعاثات المتوقعة أن تساعد“المؤسسات المالية على تخطي مرحلة بيانات انبعاثات الكربون اللاحقة لإطلاقها.”

سيطبق اقتراح تحالف“جلاسكو” المالي من أجل انبعاثات صفرية، الذي يسعى إلى حساب مساهمة شركات التمويل في إزالة الكربون من الاقتصاد الحقيقي، على الحلول المناخية مثل مشروعات طاقة الرياح أو منشآت الطاقة الشمسية، وكبار الملوثين مثل الشركات المنتجة للإسمنت أو الصلب التي لديها خطة موثوقة للتحول إلى أنشطة أكثر مراعاة للبيئة، فضلاً عن الأصول المرجحة حاجتها إلى الإغلاق بشكل كامل مثل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

يمكن للمستثمرين المطالبة بحصة من تخفيضات الانبعاثات المتوقعة، مما يساعدهم على حساب زيادة الانبعاثات قصيرة الأجل في سجلاتهم، والناشئة عن الاستثمار في النشاط الملوث فيما يتبنون استراتيجية أكثر مراعاة للبيئة. يذكر أن مايكل بلومبرغ مؤسس“بلومبرج”، ومارك كارني رئيس مجلس إدارة“بلومبرج”، يتشاركان رئاسة مجلس إدارة تحالف“جلاسكو” المالي من أجل انبعاثات صفرية.

تستهدف هذه الجهود تحديد حجم انبعاثات الشركات في المستقبل، بدلاً من الاعتماد على تقييمها الحالي فقط. يقول مانويل كوسلييه، مسؤول المناخ لدى“ميروفا” (Mirova) لإدارة الأصول في فرنسا، إن من شأن ذلك أن يعطي للمستثمرين فكرة أفضل حول الشركات التي تبذل قصارى جهدها لدفع التغيير.

تباين الآراء

تعمل“ميروفا” مع“روبيكو” على مساعدة المستثمرين لقياس حجم الانبعاثات المُتَجنّبة بفضل الدعم المالي المقدم لشركات الطاقة المتجددة ومصنعي السيارات الكهربائية. سيكون توثيق ذلك بطريقة تتسم بالشفافية والقابلية للتحقق وتجنب المطالبات الوهمية بالاستفادة من الائتمانات الانتقالية، نظراً لكثرة التساؤلات التي تحيط بأهمية استخدام آلية حساب الانبعاثات المُتَجنّبة كأساس لتعويضات الكربون. يقول كوسلييه إن مثل هذا النهج“من شأنه أن يساعد السوق كثيراً في فهم مكامن بذل الجهود” لإزالة الكربون من الاقتصاد.

ما يزال نشطاء المناخ متشككون بشأن الآلية سالفة الذكر، زاعمين أن عمالقة التمويل ابتكروا مجموعة آليات معقدة جديدة ستُروج عبر التقارير، وستُتداول في بورصات السلع دون إحداث أي تغيير ملموس على أرض الواقع. في الوقت نفسه، سيتمكن كبار الملوثين من الحصول على التمويل بشكل أفضل. يقول بادي ماكولي، كبير محللي استراتيجيات التحول إلى الطاقة النظيفة لدى“ريكليم فاينانس” (Reclaim Finance)، وهي منظمة بيئية غير هادفة للربح:“هناك مشكلة أساسية في نهج احتساب تخفيضات الانبعاثات المتوقعة، كونه يعتمد على خط أساس لا يمكن معرفته وهو مناف للواقع”.

تختلف مايا غوديمر، المحللة لدى“بلومبرغ إن إي إف” لأبحاث تمويل الطاقة المتجددة في لندن، مع ماكولي، إذ قالت إنه جليّ أن هناك حاجة لتوفير حوافز إزالة الكربون من الاقتصادات الأكثر إنتاجاً لانبعاثات الكربون في الصين والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، لكن ابتكار آليات أو أساليب محاسبية جديدة خاصة بعملية التحول ليس بالضرورة الخيار الأفضل للتقدم في هذا الصدد. لقد توصلت أسواق الديون إلى استراتيجيات مثل السندات المرتبطة بالاستدامة، التي تتيح للمستثمرين تمويل ملوثين يعملون على خفض انبعاثاتهم مع تجنب أي رد فعل جماهيري.

بيّنت غوديمر أن تصنيف بعض المنتجات باعتبارها آليات انتقالية قد“ينطوي على مخاطر الغسل الأخضر”، مضيفةً أنه” من المرجح أن ينتهي الأمر بالموافقة التلقائية على أساليب قد لا تلائم سوى حالات محددة”.

يقول مؤيدو نهج تجنب الانبعاثات إن ما يسعون إليه في نهاية المطاف هو الحيلولة دون نجاح المستثمرين في إزالة الكربون من محافظهم الاستثمارية، لا الاقتصاد الحقيقي أو الغلاف الجوي.

يقول كورتيس رافينيل، أحد كبار المستشارين في تحالف“غلاسكو” المالي من أجل انبعاثات صفرية، إن المخاوف تتعلق بأن التركيز أكثر من اللازم على الانبعاثات الممولة الناجمة عن الغازات الدفيئة التي تطلقها مشروعات مكنها الإقراض والاستثمار، قد يثبط الاستثمار في ذات الشركات التي تحتاج إلى التغيير، لكنها تفتقر إلى الموارد اللازمة لتحقيق ذلك بشكل فعال. تابع رافينيل:“عليك أن تذهب إلى حيث توجد الانبعاثات... وتحاول خفضها”.

اقتصاد الشرق



