الصين تؤكد أنها ستحافظ على مستوى معقول من فائض الحساب الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أكدت الصين أنها ستحافظ على درجة معقولة من فائض الحساب الجاري هذا العام، مما يظهر مرونة التجارة الخارجية للبلاد.

وقالت نائبة رئيس الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي والمتحدثة باسمها،“وانج تشون ينج” – في مؤتمر صحفي، أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت – إن التوقعات للسوق الصينية للنقد الأجنبي ظلت مستقرة إلى حد كبير في الربع الثالث من العام الجاري، حيث أظهر اليوان الصيني أداء مستقرا وقويا في سعر صرفه مقارنة مع العملات الرئيسية العالمية الأخرى.

واستنادا إلى بيانات من نظام تجارة النقد الأجنبي الصيني، قالت“وانج” إنه وحتى يوم الخميس الماضي ارتفع المؤشر المركب لسعر صرف اليوان، والذي يقيس قوة اليوان الصيني أمام سلة العملات، بنسبة 3 في المائة قياسا إلى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وخلال الربع الثالث، ظل صافي تدفقات رأس المال عبر الحدود في تجارة السلع للبلاد متساوية تقريبا مع المستوى المسجل في الربع الثاني، ليحافظ بذلك على مستوى مرتفع استمر لمدة عامين، وفقا لوانج.

وقالت“وانج” إن البيانات الأولية أظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ حوالي 55 مليار دولار أمريكي في الفترة من يوليو- أغسطس من هذا العام.

ولدى الصين سلسلة صناعية كاملة وقوى عاملة ماهرة كافية، الأمر الذي سيستمر في تعزيز التصدير، حسبما قالت“وانج”.

وأضافت أن ترقية الصين وتحوليها للصناعات التحويلية، فضلا عن تفانيها في تعزيز التنمية العالية الجودة، من شأنه أن يحسن هيكل التصدير وتعزيز زخم نمو جديد للتجارة.

أ.ش.أ