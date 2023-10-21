مشاكل الطرز الجديدة ترفع إيجارات الطائرات القديمة 40%

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت طائرتا“بوينغ” من طراز“737 إن جي” و”إيرباص” من طراز“إيه 320 سيو” ذات الممر الواحد، وقد باتتا خارج خطوط الإنتاج، تُعدّان من السلع القيّمة مع ارتفاع أسعار الطائرات ومعدلات إيجاراتها الشهرية. وتقدر قيمة الطائرتين المستعملتين بنحو 20 مليون دولار أو أكثر، وفقاً للمحللين في“إيشكا” (Ishka)، المتخصصة في تسعير الطائرات وتقييمها.

في حين كانت أسعار الطائرات التي يبلغ عمرها عشر سنوات تنخفض عادةً؛ لكنها باتت تكتسب شعبيةً غير متوقعةٍ الآن. ما تزال هذه الطرازات تهيمن على أساطيل الطائرات ذات الممر الواحد لدى العديد من شركات الطيران، حتى مع دخول الطرازات الأحدث“737 ماكس” و”A320 نيو” الخدمة.

تبدو شركات الطيران متعطشة للطائرات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخلل الذي ضرب سلسلة التوريد خلال جائحة“كوفيد – 19”. تستمر هذه العوامل في إعاقة إنتاج الطائرات الجديدة، في حين أن المشكلة الأكثر إزعاجاً هي تلك المتعلقة بمحركات“برات آند ويتني” (Pratt & Whitney) الشهيرة، التي تتطلب إصلاحات تستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤدي إلى تهميش طائرات A320 الأحدث، وتدهور قطع الاحتياط الموجودة في ورش الإصلاح في جميع أنحاء العالم.

شحٌ بعدد الطائرات المتاحة

تقدر شركة استشارات الطيران“سيريوم أسند” (Cirium Ascend) أن نحو اثنتي عشرة طائرة“بوينغ” من طراز“737 إن جي” متوسطة العمر متاحة للإيجار في كل أرجاء الكوكب، كذلك يوجد أقل من 25 طائرة“إيرباص” من طراز“إيه 320 سيو”. أما بالنسبة للطائرات الأصغر عمراً من هذين الطرازين؛ فهناك نحو 25 واحدة متاحة.

تحتفظ شركات الطيران مثل“لوفتهانزا” و”رايان إير” بالطائرات القديمة لسد الفجوة، مما يزيد من تشديد الإمدادات. وقال روب موريس، رئيس الاستشارات العالمية في شركة“سيريوم أسند”، أن نحو 75% إلى 90% من عقود الإيجار التي تنتهي مدتها الآن يجري تمديدها.

ونتيجة لذلك؛ فإن أسعار إيجار طائرات“بوينغ” من طراز“737-800′′ التي يبلغ عمرها 10 سنوات، على سبيل المثال، أعلى بنسبة 44% من مستويات يناير 2022، وهو سعر غير مسبوق يفوق مستويات بداية الجائحة، وفقاً لـ”إيشكا”.

شركات تراكم الأرباح

منح هذا الارتفاع مكاسب غير متوقعة لشركات التأجير مثل“إير ليز كورب”، حيث ارتفعت إيجارات طائرات الممر الواحد بنسبة 30 إلى 40% في العام الماضي، وفقاً للمؤسس الشريك ستيفن أودفار هيزي.

في مؤتمر عقده“دويتشه بنك” الشهر الماضي، وصف أودفار هيزي الوضع النموذجي لطائرة“بوينغ” من طراز“737-800” بعد عقد إيجار مدته ثماني سنوات، وقال:“شركة الطيران التي استأجرتها سابقاً تريد تمديد مدة الإيجار، لكن لدي خمس شركات طيران أخرى تريد تلك الطائرة”.

نقص المعروض قد يتفاقم

من المتوقع أن يتفاقم النقص في العام المقبل مع إيقاف تشغيل طائرات (A320) الأحدث على نطاق واسع التي تعمل بمحرك توربيني موجه من شركة“برات”. ومن المنتظر أن تقدم الشركة الأم“آر تي إكس” (RTX) تحديثاً لتقرير أرباحها في 24 أكتوبر.

من الممكن أن تكون حوالي 600 طائرة من طراز“إيه 320 نيو” متوقفة في النصف الأول مع وصول عمليات التفتيش إلى ذروتها، وفقاً لتقديرات موريس من شركة“سيريوم أسند”. وفي الوقت نفسه، يرى دوغلاس هارند، المحلل في“بيرنشتاين”، أن المشكلة قد تصل إلى طائرات“إيرباص A220” التي تعمل بمحرك“جي تي إف” (GTF) و(E2) من شركة“إمبراير”.

وقال جورج فيرغسون، المحلل في“بلومبرغ إنتليجنس”:“ما يدفع هذا هو عدم موثوقية التكنولوجيا الحالية. التقييمات تتحرك بسرعة كبيرة”.

اقتصاد الشرق



