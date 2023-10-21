موديرنا تخسر نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت القيمة السوقية لشركة“موديرنا- Moderna” هذا الأسبوع، ضمن تداعيات تخفيض منافستها“فايزر-Pfizer” (PFE) من توقعات أرباحها نهاية الأسبوع الماضي، محذرة من تضاؤل الطلب على لقاحات“كوفيد”.

وأنهى سهم الشركة الذي يتداول في بورصة ناسداك تحت الرمز (MRNA) تداولات عند 80.40 دولار، متراجعًا بنحو 18.2% خلال الأسبوع، ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، وتخسر“موديرنا” نحو 6.8 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وبحسب“بلومبرج”، انقسم محللو وول ستريت حول تقييم السهم، حيث أوصى نحو اثني عشر محللًا بالشراء، في حين رأى عشرة محللين الاحتفاظ بالسهم، في مقابل توصية اثنين بالبيع.

وانخفض سهم“موديرنا” بنسبة 83% تقريبًا من ذروته التي بلغها في أغسطس 2021 عندما بلغت قيمتها السوقية حوالي 200 مليار دولار، مع تراجع التفاؤل بشأن مبيعات لقاحات“كوفيد” وتحول المستثمرين إلى الأسهم المتعلقة بأدوية إنقاص الوزن.

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