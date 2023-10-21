موديرنا تخسر نحو 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت القيمة السوقية لشركة“موديرنا- Moderna” هذا الأسبوع، ضمن تداعيات تخفيض منافستها“فايزر-Pfizer” (PFE) من توقعات أرباحها نهاية الأسبوع الماضي، محذرة من تضاؤل الطلب على لقاحات“كوفيد”.
وأنهى سهم الشركة الذي يتداول في بورصة ناسداك تحت الرمز (MRNA) تداولات عند 80.40 دولار، متراجعًا بنحو 18.2% خلال الأسبوع، ليسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020، وتخسر“موديرنا” نحو 6.8 مليار دولار من قيمتها السوقية.
وبحسب“بلومبرج”، انقسم محللو وول ستريت حول تقييم السهم، حيث أوصى نحو اثني عشر محللًا بالشراء، في حين رأى عشرة محللين الاحتفاظ بالسهم، في مقابل توصية اثنين بالبيع.
وانخفض سهم“موديرنا” بنسبة 83% تقريبًا من ذروته التي بلغها في أغسطس 2021 عندما بلغت قيمتها السوقية حوالي 200 مليار دولار، مع تراجع التفاؤل بشأن مبيعات لقاحات“كوفيد” وتحول المستثمرين إلى الأسهم المتعلقة بأدوية إنقاص الوزن.
أرقام
MENAFN21102023000202011048ID1107280024
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.