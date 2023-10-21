الفيدرالي: ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بمراجعات تصاعدية لمسار أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تشكل تهديدًا للنظام المالي العالمي، وسط تزايد مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وذكر تقرير الاستقرار المالي الأخير الذي يصدر مرتين سنويًا، مخاطر أخرى مثل، الضعف الاقتصادي في الصين وارتفاع مستويات الدين العام في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، والتضخم المستمر، وتجدد ضغوط التكلفة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ما يهدد بمراجعات تصاعدية لمسار أسعار الفائدة.
وأشار المركزي الأمريكي إلى احتمال حدوث تداعيات سلبية واسعة النطاق على الأسواق العالمية في حالة تصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا أو ظهور ضغوط في أماكن أخرى.
وأضاف التقرير:” تصاعد هذه الصراعات أو تفاقم التوترات الجيوسياسية الأخرى يمكن أن يقلل النشاط الاقتصادي ويعزز التضخم في جميع أنحاء العالم، خاصة في حالة حدوث اضطرابات طويلة الأمد في سلاسل التوريد وانقطاع الإنتاج”.
وأوضح الفيدرالي، أن النظام المالي العالمي يمكن أن يتأثر بالتراجع عن المخاطرة، وانخفاض أسعار الأصول، وخسائر الشركات والمستثمرين، بما في ذلك سوق الولايات المتحدة.
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