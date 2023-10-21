الفيدرالي: ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بمراجعات تصاعدية لمسار أسعار الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي، من أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تشكل تهديدًا للنظام المالي العالمي، وسط تزايد مخاطر ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وذكر تقرير الاستقرار المالي الأخير الذي يصدر مرتين سنويًا، مخاطر أخرى مثل، الضعف الاقتصادي في الصين وارتفاع مستويات الدين العام في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، والتضخم المستمر، وتجدد ضغوط التكلفة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ما يهدد بمراجعات تصاعدية لمسار أسعار الفائدة.

وأشار المركزي الأمريكي إلى احتمال حدوث تداعيات سلبية واسعة النطاق على الأسواق العالمية في حالة تصاعد وتيرة الصراع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا أو ظهور ضغوط في أماكن أخرى.

وأضاف التقرير:” تصاعد هذه الصراعات أو تفاقم التوترات الجيوسياسية الأخرى يمكن أن يقلل النشاط الاقتصادي ويعزز التضخم في جميع أنحاء العالم، خاصة في حالة حدوث اضطرابات طويلة الأمد في سلاسل التوريد وانقطاع الإنتاج”.

وأوضح الفيدرالي، أن النظام المالي العالمي يمكن أن يتأثر بالتراجع عن المخاطرة، وانخفاض أسعار الأصول، وخسائر الشركات والمستثمرين، بما في ذلك سوق الولايات المتحدة.

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