رئيس الوزراء الأوكراني: تلقينا نحو 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائنا‎

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن بلاده حصلت على ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائها.
وذكر شميهال، في اجتماع للحكومة عقده ليلة أمس الجمعة ونقلته وكالة أنباء“يوكرينفورم” الأوكرانية الرسمية،“لم يكن التمويل الكامل وفي الوقت المناسب للمدفوعات الاجتماعية ورواتب المعلمين والأطباء ممكنا دون دعم شركائنا الدوليين، ومنذ بداية العام، اجتذبت أوكرانيا ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائنا، ولقد تلقينا ما يقرب من 12 مليار دولار أخرى من بيع السندات العسكرية”.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم معظم الدعم لأوكرانيا هذا العام بقيمة 14.6 مليار دولار..وأضاف“هذا الأسبوع، دعم البرلمان الأوروبي مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء صندوق لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وهذا هو برنامج مخصص لدعم أوكرانيا لمدة 4 سنوات، ونتوقع أنه في العام المقبل في إطار هذا البرنامج سنكون قادرين على تلقي 18 مليار يورو”.
وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أعلن في السابق، بحسب يوكرينفورم، أنه تم بالفعل إنفاق أكثر من تريليون هريفنيا أوكراني على قطاع الدفاع في أوكرانيا في عام 2023.
أ.ش.أ
MENAFN21102023000202011048ID1107280021
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