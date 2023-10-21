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رئيس الوزراء الأوكراني: تلقينا نحو 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائنا‎

10/21/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال أن بلاده حصلت على ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائها.

وذكر شميهال، في اجتماع للحكومة عقده ليلة أمس الجمعة ونقلته وكالة أنباء“يوكرينفورم” الأوكرانية الرسمية،“لم يكن التمويل الكامل وفي الوقت المناسب للمدفوعات الاجتماعية ورواتب المعلمين والأطباء ممكنا دون دعم شركائنا الدوليين، ومنذ بداية العام، اجتذبت أوكرانيا ما يقرب من 34 مليار دولار من التمويل الخارجي من حلفائنا، ولقد تلقينا ما يقرب من 12 مليار دولار أخرى من بيع السندات العسكرية”.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي قدم معظم الدعم لأوكرانيا هذا العام بقيمة 14.6 مليار دولار..وأضاف“هذا الأسبوع، دعم البرلمان الأوروبي مبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء صندوق لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وهذا هو برنامج مخصص لدعم أوكرانيا لمدة 4 سنوات، ونتوقع أنه في العام المقبل في إطار هذا البرنامج سنكون قادرين على تلقي 18 مليار يورو”.

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال أعلن في السابق، بحسب يوكرينفورم، أنه تم بالفعل إنفاق أكثر من تريليون هريفنيا أوكراني على قطاع الدفاع في أوكرانيا في عام 2023.

أ.ش.أ

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