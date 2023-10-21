إس آند بي ترفع التصنيف الائتماني لليونان إلى الدرجة الاستثمارية

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت وكالة“ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لليونان إلى الدرجة الاستثمارية، وهي الخطوة الأولى من نوعها من قبل شركات التصنيف الثلاث الكبرى منذ أن تعرضت البلاد لأزمة الديون قبل أكثر من عقد من الزمن.

ويضع قرار اليوم اليونان عند“بي بي بي –” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أشهر من إعادة انتخاب رئيس الوزراء“كيرياكوس ميتسوتاكيس” في يونيو الماضي، الذي تعهد بالحفاظ على سياساته الداعمة للأعمال.

وقالت وكالة“ستاندرد آند بورز” في بيان:“إن ضبط الموازنة بشكل كبير وضع المسار المالي لليونان على مسار تحسن ثابت، بدعم من التعافي الاقتصادي السريع للغاية”.

وأشار“ميتسوتاكيس” للأسواق أنه لن يعرض الموازنة للخطر، على الرغم من النفقات الإضافية خلال الصيف بسبب حرائق الغابات، كما وعد بخفض حصة الدين إلى أقل من 140% من الناتج بحلول عام 2027 من 206% في عام 2020.

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