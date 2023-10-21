إس آند بي ترفع التصنيف الائتماني لليونان إلى الدرجة الاستثمارية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفعت وكالة“ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لليونان إلى الدرجة الاستثمارية، وهي الخطوة الأولى من نوعها من قبل شركات التصنيف الثلاث الكبرى منذ أن تعرضت البلاد لأزمة الديون قبل أكثر من عقد من الزمن.
ويضع قرار اليوم اليونان عند“بي بي بي –” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أشهر من إعادة انتخاب رئيس الوزراء“كيرياكوس ميتسوتاكيس” في يونيو الماضي، الذي تعهد بالحفاظ على سياساته الداعمة للأعمال.
وقالت وكالة“ستاندرد آند بورز” في بيان:“إن ضبط الموازنة بشكل كبير وضع المسار المالي لليونان على مسار تحسن ثابت، بدعم من التعافي الاقتصادي السريع للغاية”.
وأشار“ميتسوتاكيس” للأسواق أنه لن يعرض الموازنة للخطر، على الرغم من النفقات الإضافية خلال الصيف بسبب حرائق الغابات، كما وعد بخفض حصة الدين إلى أقل من 140% من الناتج بحلول عام 2027 من 206% في عام 2020.
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