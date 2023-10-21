57.08 تريليون دولار إجمالي أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية بنهاية الربع الثالث

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت المؤسسات المالية المصرفية في الصين زيادة في إجمالي الأصول، حسبما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن إجمالي أصول هذه المؤسسات بلغ 409.8 تريليون يوان (حوالي 57.08 تريليون دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 9.5% على أساس سنوي.

وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحا صافية مجمعة بلغت 1.9 تريليون يوان في نهاية الربع الثالث، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.

وحتى نهاية الربع الثالث، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.6%.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستواصل تحسين قدرة الخدمات المالية لخدمة الاقتصاد الحقيقي ودرء المخاطر المالية.

أ.ش.أ