57.08 تريليون دولار إجمالي أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية بنهاية الربع الثالث

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت المؤسسات المالية المصرفية في الصين زيادة في إجمالي الأصول، حسبما أظهرت بيانات من الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم السبت، أن إجمالي أصول هذه المؤسسات بلغ 409.8 تريليون يوان (حوالي 57.08 تريليون دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 9.5% على أساس سنوي.
وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحا صافية مجمعة بلغت 1.9 تريليون يوان في نهاية الربع الثالث، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.
وحتى نهاية الربع الثالث، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.6%.
وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستواصل تحسين قدرة الخدمات المالية لخدمة الاقتصاد الحقيقي ودرء المخاطر المالية.
أ.ش.أ
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