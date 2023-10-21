ارتفاع الفائض التجاري في سويسرا بالربع الثالث من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع الفائض التجاري في سويسرا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بسبب تعافي الصادرات.
وبحسب سكاي نيوز، أفادت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية في سويسرا، أن الميزان التجاري قد سجل فائضا بقيمة10.5 مليار فرنك سويسري (11.7 مليار دولار) مقارنة بنحو 9.5 مليار فرنك سويسري خلال الربع الثاني.
وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8% بعد انخفاض بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني.
كما أظهرت البيانات في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 0.6%.
وارتفع الفائض التجاري في سبتمبر الماضي إلى نحو 5 مليار فرنك سويسري مقارنة بـ3.13 مليار فرنك سويسري في أغسطس الماضي.
وأظهر بيان آخر صادر عن اتحاد الساعات السويسري أن صادرات الساعات ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار فرنك سويسري في سبتمبر الماضي.
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