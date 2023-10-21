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ارتفاع الفائض التجاري في سويسرا بالربع الثالث من 2023

10/21/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع الفائض التجاري في سويسرا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بسبب تعافي الصادرات.

وبحسب سكاي نيوز، أفادت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية في سويسرا، أن الميزان التجاري قد سجل فائضا بقيمة10.5 مليار فرنك سويسري (11.7 مليار دولار) مقارنة بنحو 9.5 مليار فرنك سويسري خلال الربع الثاني.

وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.8% بعد انخفاض بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني.

كما أظهرت البيانات في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 0.6%.

وارتفع الفائض التجاري في سبتمبر الماضي إلى نحو 5 مليار فرنك سويسري مقارنة بـ3.13 مليار فرنك سويسري في أغسطس الماضي.

وأظهر بيان آخر صادر عن اتحاد الساعات السويسري أن صادرات الساعات ارتفعت بنسبة 3.8% على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار فرنك سويسري في سبتمبر الماضي.

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