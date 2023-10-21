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النقد الدولي: مساهمة الهند في النمو العالمي ترتفع بحلول 2028

10/21/2023 4:33:45 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع صندوق النقد الدولي أن تزيد الهند مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يواصل الاقتصاد النمو بسرعة إلى حد ما. وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، للصحفيين في مومباي أمس الخميس، إن مساهمة الهند سوف تصل إلى 18% من النمو العالمي على الأرجح بحلول عام 2028، مقابل 16% في الوقت الحالي.

أظهرت أحدث أرقام صندوق النقد الدولي أن سرعة النمو في الهند مقارنة بتباطؤ الاقتصاد في الصين قد تؤدي إلى مساهمة الدولة الواقعة في جنوب آسيا في النمو العالمي بنسبة أعلى من منافستها الأكبر- بشكل مؤقت.

مع ذلك، من حيث حجم الاقتصاد، ما تزال الصين هي المهيمنة. ووفق أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين إلى 23.61 تريليون دولار بحلول عام 2028، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيبلغ 5.94 تريليون دولار. تظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن الصين والهند ستساهمان معاً بنحو نصف النمو العالمي خلال عامي 2023 و2024.

الهند بعيدة تماماً عن مجاراة مساهمة الصين

قال فريدريك نيومان وجاستن فينج، المحللان الاقتصاديان لدى بنك“اتش اس بي سي”، في تقرير الأسبوع الماضي، إن الهند بعيدة كل البعد عن مجاراة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي، بناءً على حجم الاقتصاد في البلدين وحصتهما من الاستثمار والاستهلاك عالمياً.

يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الهندي سيتوسع بنسبة 6.3% خلال العامين الجاري والقادم. كما يتوقع أن تظل آسيا والمحيط الهادئ“المنطقة الأكثر ديناميكية” هذا العام، وأن تحقق معدل نمو 4.6%، رغم أنه قد يتباطأ إلى 4.2% في عام 2024 وإلى 3.9% على المدى المتوسط- وهو“الأدنى في العقدين الماضيين“باستثناء عام 2020”.

اقتصاد الشرق


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