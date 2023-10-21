النقد الدولي: مساهمة الهند في النمو العالمي ترتفع بحلول 2028

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع صندوق النقد الدولي أن تزيد الهند مساهمتها في نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ يواصل الاقتصاد النمو بسرعة إلى حد ما. وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، للصحفيين في مومباي أمس الخميس، إن مساهمة الهند سوف تصل إلى 18% من النمو العالمي على الأرجح بحلول عام 2028، مقابل 16% في الوقت الحالي.
أظهرت أحدث أرقام صندوق النقد الدولي أن سرعة النمو في الهند مقارنة بتباطؤ الاقتصاد في الصين قد تؤدي إلى مساهمة الدولة الواقعة في جنوب آسيا في النمو العالمي بنسبة أعلى من منافستها الأكبر- بشكل مؤقت.
مع ذلك، من حيث حجم الاقتصاد، ما تزال الصين هي المهيمنة. ووفق أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للصين إلى 23.61 تريليون دولار بحلول عام 2028، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للهند سيبلغ 5.94 تريليون دولار. تظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن الصين والهند ستساهمان معاً بنحو نصف النمو العالمي خلال عامي 2023 و2024.
الهند بعيدة تماماً عن مجاراة مساهمة الصين
قال فريدريك نيومان وجاستن فينج، المحللان الاقتصاديان لدى بنك“اتش اس بي سي”، في تقرير الأسبوع الماضي، إن الهند بعيدة كل البعد عن مجاراة مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي، بناءً على حجم الاقتصاد في البلدين وحصتهما من الاستثمار والاستهلاك عالمياً.
يقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الهندي سيتوسع بنسبة 6.3% خلال العامين الجاري والقادم. كما يتوقع أن تظل آسيا والمحيط الهادئ“المنطقة الأكثر ديناميكية” هذا العام، وأن تحقق معدل نمو 4.6%، رغم أنه قد يتباطأ إلى 4.2% في عام 2024 وإلى 3.9% على المدى المتوسط- وهو“الأدنى في العقدين الماضيين“باستثناء عام 2020”.
اقتصاد الشرق
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