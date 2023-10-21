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أكبر صندوق نفط أميركي يحقق أعلى تدفقات في 3 سنوات

10/21/2023 4:33:44 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) جذب صندوق النفط الأميركي المتداول بالبورصة أكثر من 200 مليون دولار، وسط رهانات المتداولين على مواصلة عقود النفط المستقبلية الارتفاع الذي سجلته في الآونة الأخيرة.

كان التدفق الداخل هو الزيادة الأكبر منذ أغسطس 2020 لثاني أكبر صندوق متداول بالبورصة في سوق النفط، والتي تبلغ أصوله 1.7 مليار دولار.

يقترب صندوق النفط الأميركي”يو إس أو” (USO) من استعادة لقب أكبر صندوق نفط متداول بالبورصة في العالم، بعد أن خسره في وقت سابق هذا العام نتيجة لسلسلة من التدفقات الخارجة، وزيادة التدفقات الداخلة إلى صندوق“ويزدوم تري برنت كرود أويل” المتداول بالبورصة خلال الفترة نفسها. منذ وقتها، بدأ صندوق النفط الأميركي عملية استمرت لشهور لتجديد حيازاته من العقود المستقبلية، في خطوة يصفها الصندوق بأنها زادت جاذبيته للمستثمرين.

اقتصاد الشرق


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