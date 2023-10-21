أكبر صندوق نفط أميركي يحقق أعلى تدفقات في 3 سنوات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذب صندوق النفط الأميركي المتداول بالبورصة أكثر من 200 مليون دولار، وسط رهانات المتداولين على مواصلة عقود النفط المستقبلية الارتفاع الذي سجلته في الآونة الأخيرة.
كان التدفق الداخل هو الزيادة الأكبر منذ أغسطس 2020 لثاني أكبر صندوق متداول بالبورصة في سوق النفط، والتي تبلغ أصوله 1.7 مليار دولار.
يقترب صندوق النفط الأميركي”يو إس أو” (USO) من استعادة لقب أكبر صندوق نفط متداول بالبورصة في العالم، بعد أن خسره في وقت سابق هذا العام نتيجة لسلسلة من التدفقات الخارجة، وزيادة التدفقات الداخلة إلى صندوق“ويزدوم تري برنت كرود أويل” المتداول بالبورصة خلال الفترة نفسها. منذ وقتها، بدأ صندوق النفط الأميركي عملية استمرت لشهور لتجديد حيازاته من العقود المستقبلية، في خطوة يصفها الصندوق بأنها زادت جاذبيته للمستثمرين.
اقتصاد الشرق
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