العريان: الاحتياطي الفيدرالي لا يملك رؤية والتشديد المفرط خطر

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة“أليانز”، إن صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخاطرون بكبح النشاط الاقتصادي بشدة عن طريق استجابتهم بقوة لكل نقطة بيانات تظهر، مضيفاً أنه ينبغي وضع رؤية طويلة الأمد للمنطقة التي تتجه إليها سياسة سعر الفائدة.

صرح العريان، وهو أيضاً كاتب عمود في قسم“رأي بلومبرغ”، لتلفزيون“بلومبرغ” أمس:“ليس بمقدروك قيادة السيارة دون فهم طبيعة الطريق أمامك، ولا يمكنك النظر فقط إلى مرآة الرؤية الخلفية ومحاولة التكيف مع كل منحنى يظهر أمامك فوراً”.

أضاف:“هذه طريقة غير ملائمة للتحكم في السياسة النقدية وبالتأكيد لا تعد الطريقة المناسبة للسياسة النقدية عندما يحتاج ظهور تأثيرها لوقت طويل. هذه أول إدارة لبنك الاحتياطي الفيدرالي أعرفها لم تدرك ذلك الأمر”.

دردشة باول

تأتي تصريحات العريان بعد يوم من إلقاء رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً أمام النادي الاقتصادي في نيويورك أمس الأول، أعقبه دردشة ودية مع ديفيد ويستن من“بلومبرغ”. أشار باول إلى أن البنك ينزع للحافظ على أسعار الفائدة ثابتة مرة ثانية خلال اجتماعه المزمع من 31 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر مع ترك احتمال إقرار زيادة أخرى مفتوحاً في حالة ظهور بوادر أخرى على نمو اقتصادي قوي.

قال العريان إن مخاطر التشديد المفرط للسياسة النقدية بهدف تخفيض معدل التضخم الأميركي إلى 2% حقيقية، وإنه يأمل أن يحافظ“الفيدرالي” على سعر الفائدة القياسي دون تغيير بقية العام من أجل الاستقرار الاقتصادي.

تابع:“يوجد خطر من أننا إذا حاولنا بلوغ 2% بسرعة كبيرة، فسيحطم ذلك شيئاً ما في الاقتصاد. إنهم بحاجة إلى التحول من الاعتماد المفرط على البيانات الحالية، إلى الاعتماد على البيانات التي تشتمل على عنصر مستقبلي أكثر. كان يحدوني الأمل في حدوث ذلك الأسبوع الحالي وهو ما لم يحدث”.

سندات الخزانة

اقتربت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام من 5% أمس الأول، في حين هبط عوائد سندات الخزانة أجل سنتين -أشد حساسية لتحركات“الفيدرالي” الوشيكة- بعد أن صرح باول بأن البنك سيواصل بحذر زيادة أسعار الفائدة واستشهد بأدلة على أن السياسة النقدية لا تعتبر متشددة للغاية. بدأت عائدات سندات الخزانة الأميركية تتراجع خلال التداولات في الولايات المتحدة أمس.

بين العريان:“يظهر لك ذلك فقط أنه يصعب للغاية في الوقت الراهن تحقيق التوازن السليم عن طريق الحديث عن السياسة النقدية. ومن الجيد أنهم سيلتزمون الهدوء لأن كثرة الحديث تشكل مصدراً لعدم الاستقرار.

يشير هنا إلى فترة الصمت في الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُمنع المسؤولون من الإدلاء بتصريحات عامة متعلقة بالاقتصاد أو توقعات خاصة بسعر الفائدة، والتي تسبق الاجتماع التالي.

اختتم العريان:“لكن بشكل أساسي، نحتاج إليهم لتحقيق الاستقرار في سوق السندات التي تعتبر بالغة الأهمية للأسواق الأخرى ولسوق الإسكان وللاقتصاد، ولن نحصل على عوامل استقرار من الناحية التقنية ولا الناحية الاقتصادية، لذلك نحتاج بشدة لعوامل استقرار من ناحية السياسة النقدية”.

اقتصاد الشرق



