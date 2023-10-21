حالة الطقس: أجواء لطيفة والحرارة أعلى من معدلها بدرجتين مئويتين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاعآخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين (العظمى في القدس المحتلة 27 درجة مئوية)، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف ولطيفا إلى بارد نسبي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين، يبقى الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة

مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



