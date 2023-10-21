حالة الطقس: أجواء لطيفة والحرارة أعلى من معدلها بدرجتين مئويتين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا لطيفاً نهاراً، ويطرأ ارتفاع
آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين (العظمى في القدس المحتلة 27 درجة مئوية)، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً إلى صاف ولطيفا إلى بارد نسبي، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما غدا الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا حارا نسبيا إلى حار جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويوم الاثنين، يبقى الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهاراً ولطيفا ليلاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا، حارا نسبيا إلى حار، جافا نهاراً وباردا نسبيا ليلاً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة
مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
MENAFN21102023000205011050ID1107280011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.