فتح معبر رفح وبدء دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- فتح، صباح اليوم السبت، معبر رفح الحدودي، لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، أدى إلى نزوح نحو مليون نازح، وتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وانهيار في المنظومة الصحية.

وتحركت فعليا الشاحنات في طريقهما إلى قطاع غزة، وذلك بعدما عبرت معبر رفح، حيث تم تفريغ عدد من الشاحنات المصرية، كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام معبر رفح، استعدادا لعبورها إلى داخل قطاع غزة، وذلك بعد ورود العديد من المساعدات سواء العربية أو الدولية.

وحسب الهلال الأحمر، فقد ضمت القافلة الإغاثية الأولى 20 شاحنة، وتمر تباعا من معبر رفح حاليا.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، كانت السفارة الأميركية في إسرائيل قد أعلنت أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح اليوم السبت في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه إذا فُتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من مغادرة غزة، ومن المتوقع أن يحاول العديد من الأشخاص العبور في حالة فتح الحدود، ويجب على المواطنين الأميركيين الذين يحاولون دخول مصر أن يتوقعوا بيئة فوضوية وغير منظمة على جانبي المعبر.

وقالت، إن الوضع لا يزال "ديناميكيا" ومتقلبا، ولا يمكن التنبؤ بالبيئة الأمنية، ويتحمل كل مواطن مسؤولية تقييم سلامته وأمنه الشخصي، قبل اختيار التحرك نحو الحدود أو محاولة العبور، على حد قول السفارة.

في الوقت نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أنه ستُرسل بمعلومات محدثة عن المساعدة في مصر للمواطنين الأميركيين في غزة، عبر عنوان البريد الإلكتروني.

يشار إلى أن مئات العالقين من الأميركيين في غزة ينتظرون فتح معبر رفح من أجل إجلائهم، إذ قدرت صحيفة نيويورك تايمز عددهم بما بين 500 و600 شخص.