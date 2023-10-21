الجزائر: بعثة برازيلية وانفتاح على استيراد الدجاج البرازيلي

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Bruna Garcia Fonseca
ساو باولو – زارت بعثة تجارية برازيلية العاصمة الجزائر بعد قرار البلاد السماح باستيراد الدجاج البرازيلي الذي صدر الأسبوع الماضي. وكانت البعثة التي نظمتها وزارة الخارجية البرازيلية بالشراكة مع الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني والاتحاد البرازيلي لمصدري اللحوم قد بدأت زيارتها للجزائر يوم الاحد 15 تشرين الأول/أكتوبر حيث استمرت لغاية يوم الخميس 19 تشرين الاول/أكتوبر.
وجاءت هذه البعثة نتيجة لانفتاح السوق الجزائرية على استيراد الدجاج البرازيلي, كما تجري مباحثات بهدف انفتاح السوق الجزائرية كذلك على استيراد لحوم الأبقار البرازيلية. وقالت مديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فرناندا بالتازار والتي كانت من ضمن وفد هذه البعثة:“إن الفكرة كانت أن نأتي إلى الجزائر لكي تتمكن البرازيل من التموضع في هذه السوق وأعتقد أن الأمر كان جيد جداً. لقد عقدت ندوى في غرفة التجارة والصناعة الجزائرية واجتماعات أعمال”.
وأضاقت فرناندا:“إن مشاركة الغرفة التجارية العربية البرازيلية جاءت انطلاقاً من أهمية هذه اللحظة. وقد تلقينا دعوة من السفير البرازيلي لدى الجزائر فلافيو ماريغا, وعقدنا اجتماعاً مع غرفة تجارة وصناعة الجزائر من أجل بحث إعادة تفعيل الشراكة حيث كان فيما بيننا مذكرة تفاهم موقعة مع الغرفة الجزائرية. وبالتالي فإن الفكرة كانت بحث الفرص والتفكير بخطة عمل للعام 2024 سواء بهدف تموضع السوق البرازيلية المتعددة القطاعات في سوق الجزائر من خلال الشراكات والتعاون والعكس صحيح”.
كما اجتمعت مديرة العلاقات المؤسسية مع المدير العام للجمارك الجزائرية ومجموعة تقنية فنية للحديث عن نظام التجارة السهلة (Easy Trade) – منصة تقنية سلسلة الكتل الـ (Blockchain) وهي المنصة الخاصة بالغرفة التجارية العربية البرازيلية, وإمكانية انضمام الجزائر لهذه المنصة. وقالت بالتازار:” لقد أعجبوا جداً بهذه المنصة والفكرة هي أنه سيكون هناك مفاوضات جديدة وعروض فنية للتحقق من الفرص”.
واختتمت بالتازار قائلة: ما حدث هو أن السوق الجزائرية تعيد تموضعها وهناك كثير من الفرص سواء في القطاع الزراعي وقطاع البروتين الحيواني والعديد من القطاعات الأخرى.
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أما رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ريكاردو سانتين فقد كتب في منشور له على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان في الجزائر وأجرى العديد من اللقاءات مع سلطات اقادة التجارة وقطاع الأعمال الجزائري خلال بعثة نظمتها وزارة الخاريجة البرازيلية.
وقال سانتين في منشوره:” إن الاهتمام الكبير والانفتاح التام الذي شهدناه في جميع المؤتمرات التي شاركنا فيها قد أوضح أن الباب الجديد الذي فتحته الدبلوماسية البرازيلية يجب أن يوفر تمثيلاً أكبر للبرازيل في دورها في دعم الأمن الغذائي للدول”.
اختتم سانتين منشوره قائلاً” في النهاية، مأعتقد أننا أمام شراكة مهمة أخرى بنتها القدرة الدبلوماسية العالية للبرازيل، والتي من شأنها أن توفر إمدادات واسعة من المواد الغذائية ذات الصناعة البرازيلية للعائلات الجزائرية والمزيد من الإيرادات والتنمية لمراكز الإنتاج في بلادنا.
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