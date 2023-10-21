الجزائر: بعثة برازيلية وانفتاح على استيراد الدجاج البرازيلي

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – زارت بعثة تجارية برازيلية العاصمة الجزائر بعد قرار البلاد السماح باستيراد الدجاج البرازيلي الذي صدر الأسبوع الماضي. وكانت البعثة التي نظمتها وزارة الخارجية البرازيلية بالشراكة مع الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني والاتحاد البرازيلي لمصدري اللحوم قد بدأت زيارتها للجزائر يوم الاحد 15 تشرين الأول/أكتوبر حيث استمرت لغاية يوم الخميس 19 تشرين الاول/أكتوبر.

وجاءت هذه البعثة نتيجة لانفتاح السوق الجزائرية على استيراد الدجاج البرازيلي, كما تجري مباحثات بهدف انفتاح السوق الجزائرية كذلك على استيراد لحوم الأبقار البرازيلية. وقالت مديرة العلاقات المؤسسية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية فرناندا بالتازار والتي كانت من ضمن وفد هذه البعثة:“إن الفكرة كانت أن نأتي إلى الجزائر لكي تتمكن البرازيل من التموضع في هذه السوق وأعتقد أن الأمر كان جيد جداً. لقد عقدت ندوى في غرفة التجارة والصناعة الجزائرية واجتماعات أعمال”.

وأضاقت فرناندا:“إن مشاركة الغرفة التجارية العربية البرازيلية جاءت انطلاقاً من أهمية هذه اللحظة. وقد تلقينا دعوة من السفير البرازيلي لدى الجزائر فلافيو ماريغا, وعقدنا اجتماعاً مع غرفة تجارة وصناعة الجزائر من أجل بحث إعادة تفعيل الشراكة حيث كان فيما بيننا مذكرة تفاهم موقعة مع الغرفة الجزائرية. وبالتالي فإن الفكرة كانت بحث الفرص والتفكير بخطة عمل للعام 2024 سواء بهدف تموضع السوق البرازيلية المتعددة القطاعات في سوق الجزائر من خلال الشراكات والتعاون والعكس صحيح”.

كما اجتمعت مديرة العلاقات المؤسسية مع المدير العام للجمارك الجزائرية ومجموعة تقنية فنية للحديث عن نظام التجارة السهلة (Easy Trade) – منصة تقنية سلسلة الكتل الـ (Blockchain) وهي المنصة الخاصة بالغرفة التجارية العربية البرازيلية, وإمكانية انضمام الجزائر لهذه المنصة. وقالت بالتازار:” لقد أعجبوا جداً بهذه المنصة والفكرة هي أنه سيكون هناك مفاوضات جديدة وعروض فنية للتحقق من الفرص”.

واختتمت بالتازار قائلة: ما حدث هو أن السوق الجزائرية تعيد تموضعها وهناك كثير من الفرص سواء في القطاع الزراعي وقطاع البروتين الحيواني والعديد من القطاعات الأخرى.

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أما رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني ريكاردو سانتين فقد كتب في منشور له على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان في الجزائر وأجرى العديد من اللقاءات مع سلطات اقادة التجارة وقطاع الأعمال الجزائري خلال بعثة نظمتها وزارة الخاريجة البرازيلية.

وقال سانتين في منشوره:” إن الاهتمام الكبير والانفتاح التام الذي شهدناه في جميع المؤتمرات التي شاركنا فيها قد أوضح أن الباب الجديد الذي فتحته الدبلوماسية البرازيلية يجب أن يوفر تمثيلاً أكبر للبرازيل في دورها في دعم الأمن الغذائي للدول”.

اختتم سانتين منشوره قائلاً” في النهاية، مأعتقد أننا أمام شراكة مهمة أخرى بنتها القدرة الدبلوماسية العالية للبرازيل، والتي من شأنها أن توفر إمدادات واسعة من المواد الغذائية ذات الصناعة البرازيلية للعائلات الجزائرية والمزيد من الإيرادات والتنمية لمراكز الإنتاج في بلادنا.

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