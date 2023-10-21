سيناريوهات الانتخابات: ارتفاع حظوظ قوى اليمين وتراجع حزب الخضر

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مع اقتراب انتهاء شهر أكتوبر الذي تميَّز بدرجات حرارة غير اعتيادية، من المتوقع أن يتعرض حماة البيئة السويسريون لهزيمة انتخابية مدوية يوم الأحد. حيث أجمعت استطلاعات الرأي على توقع تراجع واضح لحزب الخضر. فبعد نجاحه في الانتخابات الفدرالية الأخيرة، من المحتمل أن تهبط شعبيته إلى ما تحت حاجز الـ 10%، لفقدانه 3,5 نقطة مئوية. وفي ذات الوقت، تواجه المجموعة الثانية من حماة البيئة، حزب الخضر الليبرالي (PVL / وسط)، صعوبات هي الأخرى.

وإذا تأكد هذا التراجع، فمن المحتمل أن يضطر الخضر للتخلي عن طموحهم بالحصول على مقعد في الحكومة. وكانت التشكيلة السياسية تنتظر نتائج الانتخابات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستخوض السباق على مقعد وزير الداخلية الاشتراكي المُستقيل آلان بيرسيه أم لا.

الموجة الخضراء لعام 2019 أصبحت تماماً من الماضي. وهذا التوجه يتوافق مع ذلك الذي لوحظ داخل الاتحاد الأوروبي. فبعد نجاحهم في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، يعاني حماة البيئة أيضاً في داخل الاتحاد الأوروبي. إنهم يتراجعون في استطلاعات الرأي في كل من فرنسا وألمانيا كما أنهم لا يستطيعون فرض أنفسهم في الدول الأعضاء الأخرى.

حزب الشعب السويسري يواصل مسيرة النجاح

من ناحية أخرى، يشهد اليمين المحافظ، الذي كان في المعسكر الخاسر قبل أربع سنوات، تقدماً داخل الكنفدرالية. ويستعد حزب الشعب السويسري (UDC)، وهو القوة السياسية الرائدة في البلاد، لتحقيق ثاني أفضل نتيجة في تاريخه يوم الأحد. حيث حصل الحزب على أكثر من 28% من الأصوات حسب أحدث مقياس انتخابي لمعهد سوتومو، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه.

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ويتماشى هذا النجاح أيضاً مع السياق الأوروبي، حيث يحرز اليمين المحافظ فيه تقدماً، محققاً بذلك نجاحات في العديد من البلدان. وهذا هو الحال بشكل خاص في إيطاليا، مع وصول جيورجيا ميلوني وحزبها اليميني المتطرف "فراتيلي ديتاليا" إلى السلطة. كما فازت الكتلة المكونة من اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، في السويد أيضاً. وأحدث مثال على ذلك: فنلندا، حيث انضمت حركة "الفلنديين الحقيقيين" الشعبوية إلى الحكومة في أبريل الماضي.

السباق على المركز الثالث

مع ذلك، سيكون التحول المتوقع للبرلمان إلى اليمين معتدلاً. من جهة، سيتم تخفيف حدة هذا التوجه بسبب التقدم المحتمل للحزب الاشتراكي (PS)، المقدر بحوالي 1,5 نقطة مئوية، حيث سيستعيد جزء كبير من الأصوات التي خسرتها أحزاب الخضر. ومن جهة أخرى، قد يقوم تراجع الحزب الليبرالي الراديكالي (PLR / يمين)، الذي خسر نقطة واحدة، باحتواء نمو المعسكر البورجوازي.

يشير علماء السياسة من معهد سوتومو إلى أنَّ التشكيلات التي خسرت الانتخابات في عام 2019 ستكون الرابحة في الانتخابات التشريعية لعام 2023. قبل أربعة أعوام، نجحت الأحزاب الصغيرة بالحصول على نتائج جيدة. وهذا العام، ستعود الأحزاب الكبيرة لقيادة الانتخابات من جديد. باستثناء الحزب الليبرالي الراديكالي، الذي من المتوقع أن يتراجع للمرة الثانية على التوالي.

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وتمثل المنافسة الشديدة بين الحزب الليبرالي الراديكالي وحزب الوسط، وهما شبه متعادلين في استطلاعات الرأي الأخيرة، إحدى الرهانات الرئيسية لهذه الانتخابات. وإذا ما انتهى الوسط إلى خطف المركز السياسي الثالث في البلاد من الحزب الليبرالي الراديكالي، فسوف يكون الأمر بمثابة انقلاب تاريخي. وبالتالي، يمكن أن يُعاد النظر في تركيبة الحكومة الفدرالية، لأنَّ مبدأ التوافق ينص على أنَّ تحصل أكبر ثلاثة أحزاب على مقعدين في الحكومة والحزب الرابع على مقعد واحد.

حملة انتخابية باهتة

لقد جرت الحملة الانتخابية دون ضجة كبيرة. وراهنت الأحزاب على مواضيعها المفضلة، دون أن تجرؤ على المغامرة في ميادين خصومها. وأدى الإعلان عن ارتفاع كبير في تكاليف التأمين الصحي الإلزامي، في 26 سبتمبر، إلى إحياء النقاشات حول هذه المسألة. إلى درجة أنَّ هذا الموضوع هو الذي سيكون له التأثير الأكبر على انتخابات 22 أكتوبر، وفقاً لاستطلاعات الرأي المختلفة. وهو ما أفاد الحزب الاشتراكي، الذي ركز حملته الانتخابية حول القوة الشرائية.

بينما لعبت زيادة ضغط الهجرة على الحدود الأوروبية دوراً لصالح حزب الشعب السويسري، الذي جعل هذا الموضوع شغله الشاغل. ويبدو أنَّ هذه الاستراتيجية قد وصلت إلى هدفها مرة أخرى، حيث تشكل الهجرة إحدى الهواجس الرئيسية للسويسريين، كما أظهرت استطلاعات الرأي. كما أنَّ لها تأثيراً مهماً على قرارهم في التصويت.

وعلى الرغم من أنَّ موضوع ازدياد الظواهر المناخية القصوى والانحباس الحراري لا يزال يحتل مكانة عالية على قائمة مخاوف السويسريين، إلا أنَّ حزب الخضر لم ينجح على ما يبدو في الاستفادة منه. وفي هذا الصدد يُعلق ميخائيل هيرمان، أستاذ العلوم السياسية في معهد سوتومو، قائلاً: ((القضية لا تحشد الكثير من الناخبين. ويمكن أن يعود ذلك إلى شعور الناس بالعجز أمام هذه المشكلة أو أنهم يعتقدون بأن سويسرا لا تملك القدرة على حلها)).

عدد قياسي من المرشحين

لتوزيع 200 مقعد في مجلس النواب (الغرفة السفلى) ومعظم مقاعد مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) البالغ عددها 46 مقعداً، تقدم عدد قياسي من المرشحين بطلباتهم هذا العام. حيث وصل عددهم إلى 5909 أشخاص (41% منهم من النساء) من أجل الحصول على مقعد في مجلس النواب، من بينهم 43 سويسرياً ممن يعيشون في الخارج.

ومن المفارقة، أنَّ المشاركة في الاقتراع قد تكون في تراجع. فقبل أربع سنوات، لم يشارك الشعب السويسري في الانتخابات الفدرالية إلا بنسبة 45,1%. وأشار ميخائيل هيرمان خلال عرض المقياس الانتخابي النهائي قائلاً: ((من المفترض أن ينخفض هذا الرقم أكثر هذا العام)). ويعتمد في حديثه على عدد الأشخاص الذين يعتبرون الانتخابات مهمة للغاية لمستقبل البلاد، والذين تراجع عددهم في الاستطلاع الأخير.

ومن المنتظر أن تظهر نتائج انتخابات مجلس النواب، المنتخب على أساس النظام النسبي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد. أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ، فهي تجري في جميع الأماكن تقريباً على أساس نظام الأغلبية. وستظهر النتائج يوم الأحد أيضاً في الكانتونات التي يحصل فيها المرشح على الأغلبية المطلقة، أي أكثر من 50% من الأصوات. وإذا لم يكن الأمر كذلك، سيتم تنظيم جولة ثانية في شهر نوفمبر.

ويُستثنى من هذه القاعدة، كانتونا نوشاتيل وجورا اللذان ينتخبان ممثليهما وفقاً للنظام النسبي دون جولة ثانية، في حين سبق أن انتخب كانتونا أبنزل روود ـ الداخل وأوبفالد عضوهما الوحيد في مجلس الشيوخ.

ترجمة: ميساء قطيفاني ـ خبية

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