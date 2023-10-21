الاحتلال يحدد بنك أهداف في غزة.. وهذا ما يريده من الغزو البري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع اللمسات النهائية على خطته لاستئناف الهجوم على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مع تحديد "بنك أهداف" ينطوي على تدمير قدرات حركة حماس العسكرية، وإعادة صياغة مفهوم السيطرة على القطاع .



ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن الخطة الرامية إلى إنهاء حكم حماس على القطاع تنفذ على عدة مراحل، كاشفة عن الخطوط العريضة لعملية التدخل البري الذي يعتزم الاحتلال تنفيذها في غضون الأيام المقبلة.



وسبق أن أعلن جيش الاحتلال استعداد القوات البرية لدخول غزة، كما تجري الآن تدريبات بالذخيرة الحية على إطلاق النار قصير المدى، لرفع كفاءة القوات المقاتلة.



ومنحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتنفيذ العملية البرية، إذ قالت على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن :"من واجب إسرائيل الدفاع عن نفسها، وينبغي تنفيذ العملية البرية وفق القانون الدولي وقواعد الاشتباك".



بنك الأهداف

وكشفت "يديعوت أحرونوت" أن مجلس الحرب الإسرائيلي وضع 5 أهداف قتالية ميدانية يسعى لتحقيقها، تشمل:



يبدأ الهجوم بمناورة شمالي قطاع غزة من أجل السيطرة العسكرية على المنطقة التي ستُمكن من جمع المعلومات الاستخباراتية وتحقيقها على الفور، بهدف وقف إطلاق الصواريخ إلى الجبهة الداخلية وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس.



وفي جنوب قطاع غزة، سيعمل الاحتلال على تحقيق نفس الأهداف باستخدام أساليب أخرى تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة موجودة بالفعل لدى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) والاستخبارات العسكرية، أو معلومات استخباراتية يتم جمعها أثناء القتال.



الهدف الثالث يقع في الشمال، إذ سيستمر الجيش في الاشتباك مع حزب الله والفصائل الفلسطينية التي تعمل انطلاقا من الأراضي اللبنانية، وربما مع الجماعات المسلحة من سوريا والعراق، في مسعى لإبقاء تلك الاشتباكات دون الحرب وحصرها في المناطق الحدودية.



يستمر الجيش في الحفاظ على استعداده لحرب واسعة النطاق في لبنان بما في ذلك المناورة البرية، إذا شن حزب الله حربا شاملة.



بالتوازي مع القتال في شمال وجنوب قطاع غزة، سيعمل الاحتلال مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة للحفاظ على زخم الدعم السياسي واللوجيستي الذي تقدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها للعمل العسكري.



5 أهداف استراتيجية

أما فيما يخص الأهداف الاستراتيجية الخمسة، التي يسعى الاحتلال لتحقيقها على المدى المتوسط في إنهاء القتال في غزة، فتشمل:



أولا: تجريد القطاع بأكمله من السلاح، ووضع ترتيبات وآليات لضمان ذلك.



ثانيا: العمل على أن تكون الحكومة في غزة "مدنية وليست أيديولوجية"، في حين يحصل القطاع على ميناء بمياه عميقة سيتم تشغيله تحت إشراف أمني.



ثالثا: إنشاء نظام متكامل للإنذار والحماية على الحدود يوفر الأمن لمواطنيها في حال عدم استيفاء الشروط المطلوبة في قطاع غزة أو انتهاكها، كما تشمل الترتيبات الأمنية محيطا أمنيا يتراوح عرضه بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات، ولن يسمح لسكان غزة بالدخول إليه من دون إذن خاص.



رابعا: لن يبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لفترة طويلة تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الأهداف الفورية للقتال، وتمكين تشكيل حكومة بديلة في قطاع غزة.



خامسا: يأخذ الاحتلال في الاعتبار المصالح والاعتبارات الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة والاعتبارات السياسية الداخلية، والمصالح الاستراتيجية للدول التي تربطها بها اتفاقيات سلام وعلاقات دبلوماسية.



احتمالات الاجتياح

وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط مايك ملروي، إن أهداف الاحتلال المعلنة في هذه الحرب هي تدمير حماس بجناحيها السياسي والعسكري، و"من المرجح أن يتطلب ذلك غزوا بريا".



ويرى ملروي مخاطر تواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي حال الإقدام على تلك الخطوة، إذ أوضح أن حماس خططت للدفاع عن غزة ومن المحتمل أن تكون لديها مباني مجهزة للانفجار وكمائن وأسلحة يمكنها هزيمة دروع الاحتلال الإسرائيلية".



وأضاف أن مستقبل الحرب في الفترة المقبلة يتوقف على الغزو البري، الذي "بمجرد اكتماله ستكون هناك بعض المهام في طبيعة الحكم المؤقتة، حيث يرغب الاحتلال في إحكام القبضة على غزة كما تفعل في الضفة الغربية". سكاي نيوز