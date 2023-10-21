السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح

السفارة الامريكية في اسرائيل تعلن موعد فتح معبر رفح
التاريخ
10/21/2023 3:12:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت السفارة الامريكية في اسرائيل ان معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيفتح في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في البلاد .
واضافت انه إذا تم فتح المعبر فمن غير الواضح إلى أي مدى قد يتمكن الرعايا الأجانب من المغادرة
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