رويترز: البيت الأبيض تراجع عن تصريح لبايدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نسبت وكالة رويترز للبيت الأبيض تراجعه عن تصريح للرئيس جو بايدن قال فيه إنه يرغب في تأجيل إسرائيل عمليتها البرية المحتملة في غزة إلى حين الإفراج عن مزيد من المحتجزين.
وبرر البيت الأبيض التراجع عن تلك التصريحات بأن بايدن لم يسمع سؤالا طرحه أحد الصحفيين عن تأجيل إسرائيل الغزو البري وكان يظن أن السؤال عما إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من المحتجزين عندما أجاب بكلمة "نعم".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض بن لابولت "كان الرئيس بعيدا لم يسمع السؤال كاملا. السؤال بدا كما لو كان هل تود الإفراج عن المزيد من الرهائن؟ كان يعلق على شيء آخر".
وكان بايدن يصعد درج طائرة الرئاسة عندما ألقى أحد الصحفيين السؤال وسط صوت محركات الطائرة. توقف بايدن للحظة وقال "نعم" ثم صعد إلى الطائرة.
وفي وقت سابق عبر الرئيس الأميركي عن شكره لقطر وإسرائيل على جهودهما لإطلاق سراح المحتجزتين الأميركيتين في غزة.
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