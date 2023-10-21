من الجانبين المصري والفلسطيني.. صور من الفضاء لمعبر رفح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية صورا من الفضاء لمعبر رفح الذي يفصل بين مصر وغزة، حيث تنتظر أكثر من 200 شاحنة مساعدات في الجانب المصري الدخول إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.



وفي الجانب المصري من المعبر، يظهر في الصور طابور طويل من شاحنات المساعدات، المصرية والأجنبية، بانتظار قرار الدخول إلى غزة.

أما في الجانب الفلسطيني فتظهر فقط منشآت المعبر، بعد إصلاح الطرق التي تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين.



وقالت مصر إنها ليست مسؤولة عن إغلاق المعبر، وألقت باللوم في ذلك على الاحتلال، كما أكدت أنها ضد أي تهجير جماعي لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء. سكاي نيوز



















