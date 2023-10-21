من الجانبين المصري والفلسطيني.. صور من الفضاء لمعبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأميركية صورا من الفضاء لمعبر رفح الذي يفصل بين مصر وغزة، حيث تنتظر أكثر من 200 شاحنة مساعدات في الجانب المصري الدخول إلى القطاع المحاصر الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف.
وفي الجانب المصري من المعبر، يظهر في الصور طابور طويل من شاحنات المساعدات، المصرية والأجنبية، بانتظار قرار الدخول إلى غزة.
أما في الجانب الفلسطيني فتظهر فقط منشآت المعبر، بعد إصلاح الطرق التي تعرضت لقصف إسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين.
وقالت مصر إنها ليست مسؤولة عن إغلاق المعبر، وألقت باللوم في ذلك على الاحتلال، كما أكدت أنها ضد أي تهجير جماعي لسكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء. سكاي نيوز
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