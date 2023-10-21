352 شهيدا في غزة بيوم واحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة باستشهاد 352 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ15 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، وقد خلف العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوعين استشهاد 4 آلاف و137 شخصا وأكثر من 13 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.
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