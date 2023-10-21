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352 شهيدا في غزة بيوم واحد

10/21/2023 3:12:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة باستشهاد 352 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ15 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية، وقد خلف العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة منذ أسبوعين استشهاد 4 آلاف و137 شخصا وأكثر من 13 ألف جريح أغلبهم من النساء والأطفال.




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