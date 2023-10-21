ناسا تنشر صوراً مبهرة.. هكذا بدا القمر البركاني الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقطت "ناسا" صور جديدة لقمر المشتري "آيو" وسطحه المليء بالحمم البركانية.
وفي الصور التي التقطها مسبار جونو، يبدو سطح القمر مغطى بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة ومساحات كبيرة من البقع الحمراء المنصهرة.
ويمكن رؤية بقع حمراء داكنة بلون الصهارة منتشرة عبر القمر في الصور التفصيلية الجديدة من جونو، والتي تمت معالجتها بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية.
ومن المعروف أن "آيو" هو موطن لمئات البراكين التي تثور بانتظام بالحمم المنصهرة وتقذف أعمدة غاز كبريتية على بعد مئات الأميال إلى الأعلى في الغلاف الجوي، والتي يمكن رؤيتها بالتلسكوبات الكبيرة على الأرض.
لبنان 2
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