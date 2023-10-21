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ناسا تنشر صوراً مبهرة.. هكذا بدا القمر البركاني الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

10/21/2023 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقطت "ناسا" صور جديدة لقمر المشتري "آيو" وسطحه المليء بالحمم البركانية.
وفي الصور التي التقطها مسبار جونو، يبدو سطح القمر مغطى بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة ومساحات كبيرة من البقع الحمراء المنصهرة.

ويمكن رؤية بقع حمراء داكنة بلون الصهارة منتشرة عبر القمر في الصور التفصيلية الجديدة من جونو، والتي تمت معالجتها بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية.


ومن المعروف أن "آيو" هو موطن لمئات البراكين التي تثور بانتظام بالحمم المنصهرة وتقذف أعمدة غاز كبريتية على بعد مئات الأميال إلى الأعلى في الغلاف الجوي، والتي يمكن رؤيتها بالتلسكوبات الكبيرة على الأرض.

لبنان 2

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