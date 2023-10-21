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استشهاد 16 صحفيا منذ بداية العدوان الاسرائيلي على غزة

10/21/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، استشهاد 16 صحفيا فلسطينيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى الصحفي اللبناني عصام عبدالله.


وأوضحت النقابة في بيان أن التصعيد العنيف في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، فضلا عن الصعوبة الشديدة في الاتصالات جعل عمليات التوثيق تأخذ منحى معقدا، ما يعني أن ما تم توثيقه لا يشمل جميع الجرائم.

وأكدت أن الصحفيين نضال الوحيدي، وهيثم عبدالواحد، في عداد المفقودين.


وأضافت النقابة أنه تم تدمير حوالي 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية نتيجة القصف.

كما رصدت أكثر من 50 حالة احتجاز ومنع الطواقم من العمل واعتداءات بالضرب ومصادرة وتحطيم معدات صحفيين في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى تعرض عدد منهم للتهديد سواء من جيش الاحتلال أو مستوطنين.


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