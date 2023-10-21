الجيش الروسي يتقدم على طول الجبهة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال يان غاغين مستشار رئيس جمهورية دونيتسك، إن وحدات الجيش الروسي تتقدم في الأسابيع الأخيرة، بنجاح على طول خط المواجهة بأكمله، وتم تحقيق نجاح جدي في اتجاهين في آن واحد.



وأضاف المستشار في حديث لمراسل "نوفوستي": "على طول خط التماس القتالي بأكمله في الأسابيع الأخيرة، تقدمت قواتنا للأمام في عدة قطاعات من الجبهة.

وهذا يتعلق بشكل خاص باتجاه كوبيانسك، حيث حققنا نجاحات حتى قبل ذلك، وكذلك يتعلق ذلك باتجاه أرتيوموفسك، حيث كان الوضع في غاية السخونة لفترة طويلة، والآن حققنا نجاحا جديا للغاية".

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للمستشار، تم تحقيق تقدم كبير في قطاع دونيتسك من الجبهة.



وقال: "نحن بالفعل تقدمنا هناك إلى الأمام الآن. يتم تقدم قواتنا على طول جميع قطاعات الجبهة حيث بدأت هذه القوات بالتحرك. الأمر لا يجري بالسرعة المطلوبة لحرصنا في المقام الأول، على أفرادنا ومعداتنا".



وشدد المستشار على أن تقدم القوات الروسية على هذا القطاع من الجبهة، يترافق بعمل نشيط من جانب المدفعية والطيران الحربي الروسي.

RT