نصائح غذائية للحفاظ على صحة العيون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال تقرير جديد للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إن نفس النظام الغذائي المفيد للقلب يساعد أيضاً العينين.وتعتمد العينان على شرايين صغيرة للحصول على الأكسجين والمواد الغذائية، تماماً كما يعتمد القلب على شرايين أكبر.

ووفق "هيلث داي" تصدرت الأطعمة ذات اللون البرتقالي نصائح الأكاديمية حول الأطعمة الصحية للبصر وكيفية إنشاء نظام غذائي غني بها.



وتأتي البطاطا الحلوة على رأس قائمة الأطعمة البرتقالية اللون، لأن الحبة منها تحتوي على أكثر من 200% من الجرعة اليومية من فيتامين "أ" التي يوصي بها الأطباء.. ويلي ذلك الجزر، والشمّام، والمشمش.

ويعتبر فيتامين "سي" من المغذيات الهامة للعيون، ومن مصادره: البرتقال واليوسفي والليمون والخوخ والفلفل الأحمر والطماطم والفراولة.

مضادات الأكسدة

ويوفر فيتامين E مضادات للأكسدة تحافظ على صحة خلايا العين من الضمور البقعي وإعتام العدسة، ومن مصادره: الأفوكادو واللوز وبذور عباد الشمس.

وتفيد أحماض أوميغا 3 الدهنية وظيفة الدموع، لذا فإن تناول الأسماك الغنية بهذه الدهون يحمي من جفاف العين مثل السلمون والتونة والسردين والهلبوت والمكاريل والروبيان والهامور.



وتحتاج العيون إلى اثنين من مضادات الأكسدة الأخرى، هما اللوتين وزياكسانثين.. ومن مصادرهما البيض، والخضروات الورقية الخضراء.



وأشار التقرير إلى أضرار الأطعمة المقلية، وتدخين التبغ، وأشعة الشمس على العين.

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